Torna il Premio di Eccellenza in memoria di Gabriele Johanna Selder

Manfredonia, 12 febbraio 2019. Le famiglie Saracino-Selder, con il patrocinio del Prüfungszentrum del Goethe Institut “Daunia Academy” di Foggia, per ricordare la prof.ssa Gabriele Johanna Selder ed onorare il suo impegno nella scuola e il forte legame con gli alunni, istituiscono per il secondo anno il Premio di Eccellenza Gabriele Johanna Selder. Il Premio, istituito nel 2018, viene assegnato nel mese di aprile di ogni anno agli alunni più meritevoli nella disciplina Lingua e Cultura Tedesca delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di

Foggia e provincia. Nella scorsa edizione il primo premio è stato attribuito ad Alessia Martucci del Liceo Linguistico Bonghi-Rosmini di Lucera.

La commissione verrà scelta dal presidente del premio prof. Bonifacio Saracino e sarà composta da personalità vicine alla professoressa Selder e alla diffusione della lingua e della cultura tedesca in provincia di Foggia. La prova di selezione si terrà presso SSML San Domenico Foggia e consisterà in un elaborato scritto in lingua tedesca – diverso per ciascun anno di corso – che sarà predisposto dalla commissione esterna. La scelta della tipologia di prova farà riferimento alle linee guida degli esami linguistici proposti dall’Ente Certificatore Europeo Goethe Institut per la lingua tedesca e ai parametri del QCER. I risultati della selezione finale saranno comunicati dalla commissione al Presidente, il quale provvederà all’assegnazione dei premi in una manifestazione pubblica che si terrà presso il Liceo “Carolina Poerio”.

Tre i premi in palio quest’anno:

– 1 Premio da € 700 (euro settecento) per il Primo Classificato tra tutte le classi quinte dei Licei di Foggia e provincia ed un corso di preparazione alla Certificazione Tedesca Goethe-Zertifikat B2, offerto dal Prüfungszentrum del Goethe Institut “Daunia Academy” di Foggia;

– 1 Premio da € 500 (euro cinquecento) per il Primo Classificato ed un corso di preparazione alla Certificazione Tedesca Goethe-Zertifikat B1, offerto dal Prüfungszentrum del Goethe Institut “Daunia Academy” di Foggia, tra tutte le classi quarte dei Licei di Foggia e provincia;

– 1 Premio da € 400 (euro quattrocento) per il Primo Classificato ed un corso di preparazione alla Certificazione Tedesca Goethe-Zertifikat, offerto dal Prüfungszentrum del Goethe Institut “Daunia Academy” di Foggia, tra tutte le classi quarte e quinte delle scuole medie superiori di Foggia e provincia (Licei esclusi)