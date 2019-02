Puglia. Bomba sotto auto pregiudicato, no feriti

Di:

(ANSA) – PORTO CESAREO (LECCE), 12 FEB – Attentato dinamitardo nella notte a Porto Cesareo dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale (‘bomba carta’) posizionandolo sotto una ‘Fiat 500 X’ parcheggiata in via Riccione. L’auto é di proprietà di una donna di 31 anni, barista, incensurata ma in uso al convivente, Alessandro Carrozzo, 42 anni residente a Porto Cesareo, pregiudicato per associazione di stampo mafioso. La deflagrazione ha distrutto la parte anteriore del veicolo provocando danni anche all’abitazione della coppia, nei pressi della quale l’auto era parcheggiata, e ad alcuni esercizi commerciali vicini.

L’area non é video sorvegliata. Sull’accaduto indagano i carabinieri a cui i due conviventi hanno riferito di non aver ricevuto minacce da ricondurre al gesto intimidatorio.