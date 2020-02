Al Teatro “Verdi” di San Severo l’Omaggio a Ennio Morricone

. Martedì 18 febbraio 2020, nella splendida cornice del Teatro “Verdi” di San Severo, si esibirà l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Benedetto Montebello con un “Omaggio ad Ennio Morricone”. Sul palco anche la voce solista della soprano Veronica Granatiero che farà rivivere le magiche atmosfere di quelle pellicole capaci di segnare la storia del cinema. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 (porta ore 20).

Le colonne sonore di “C’era una volta in America”, “Il Buono, Il Brutto e il Cattivo”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mission” – tutte capolavoro di Morricone – saranno solo alcune di quelle che saranno offerte nel corso dello spettacolo. Un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento: il maestro Ennio Morricone, considerato unanimemente il più grande compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva, scene indimenticabili che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le sue musiche raffinate e semplici sono un autentico vocabolario di suggestioni sempre emozionanti. «Questo concerto – spiega Gabriella Orlando – è un omaggio al genio della musica, al Premio Oscar famoso in tutto il mondo, di cui, da italiani, possiamo essere solo che orgogliosi. Una vera legenda che è stata in tournée mondiale fino alla ‘tenera’ età di 91 anni». Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, il Teatro Pubblico Pugliese e l’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Prevendita al botteghino del Teatro ore 10-12; ore 18-20

Benedetto Montebello. Nato a Roma, compie gli studi nella sua città, presso il conservatorio di “S. Cecilia” diplomandosi in chitarra, strumentazione per banda, composizione e, col massimo dei voti, in direzione d’orchestra. Completa la sua preparazione laureandosi in lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma, col massimo dei voti, discutendo una tesi sullo stile turchesco delle opere di Mozart. Debutta giovanissimo come direttore d’orchestra eseguendo il primo concerto per pianoforte e orchestra e la seconda sinfonia di Ludwig van Beethoven, riportando un successo clamoroso di pubblico e di critica. Da allora intraprende una brillante carriera che lo porta ad affrontare i massimi capolavori lirici e sinfonici di ogni tempo. Nel 1995 è vincitore assoluto del premio Rinaldi quale miglior direttore d’orchestra del conservatorio di S. Cecilia. Nel 2006 vince il 1° premio assoluto del “Primo concorso internazionale di direzione d’orchestra “G. Patanè”. In una trentennale carriera dirige in importanti istituzioni come: Accademia Nazionale di S.Cecilia, Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Teatro Petruzzelli, Orchestra regionale di Roma e del Lazio, Orchestra sinfonica di Sanremo, Istituzione Sinfonica Abruzzese, ecc. E’ docente titolare di direzione d’orchestra da di 25 anni nei conservatori “U. Giordano” di Foggia prima e, attualmente, presso il conservatorio “O. Respighi” di Latina.

Veronica Granatiero. Nasce nel 1988 in una famiglia di musicisti da cui viene indirizzata allo studio del canto. Grazie alla sua versatilità stilistica nei primi anni della sua formazione affianca allo studio del canto classico, quello del jazz e del pop aprendo così il repertorio e le esperienze in diversi ambiti lavorativi. Ha inciso due dischi nella raccolta “KZ MUSIK”, ed. MUSIKSTRASSE, l’unica enciclopedia discografica mondiale che raccoglie la musica composta nei campi di concentramento di tutto il mondo. E’ stata cantante solista in spettacoli teatrali con attori come Michele Placido, dove ha interpretato il repertorio argentino di Astor Piazzola e Carlos Gardel, Enzo de Caro con cui ha inciso un disco su testi inediti composti da Antonio de Curtis (Totò), il giornalista di Repubblica Federico Rampini nello spettacolo “Occidente Estremo” con il quale ha cantato all’Arena del Sole di Bologna, al Teatro dell’Archivolto di Genova, al Teatro Comunale di Fermo, al Teatro Sannazario e Teatrino di Corte di Napoli, al Teatro Vittoria di Roma e molti altri. È stata interprete delle colonne sonore di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Nino Rota con l’orchestra Sinfonica di Capitanata diretta dal M° Benedetto Montebello e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese. In una di queste occasioni ha affiancato nello spettacolo “Oscar” il noto attore Giancarlo Giannini ospite illustre in uno spettacolo dedicato agli Oscar del cinema italiano. Consegue nell’anno 2014 il Diploma con Lode in Canto Lirico presso il “Conservatorio Umberto Giordano” di Foggia e nel Giugno 2015 il Master di Alta Formazione dell’Università di Bologna in “Vocologia Artistica”. Particolarmente attenta anche al repertorio cameristico, Veronica canta in duo con il chitarrista Luciano Pompilio (1°Premio Concorso Montelimar), eseguendo musiche di Granados, Rodrigo, De Falla, Purcell e Schubert, in tournèe in tutta Europa.