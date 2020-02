Alemanno “Bocciato bilancio previsionale 2020 Ordine Professioni sanitarie Provincia Foggia”

Foggia. “Con una sonora bocciatura, ieri pomeriggio è stato respinto il bilancio previsionale 2020 dell’Ordine delle Professioni sanitarie della Provincia di Foggia che conta venti tipologie di professionisti divise in albi per un totale di oltre duemila iscritti tra fisioterapisti, tecnici, dietisti, educatori, ecc.”. Lo scrive in una nota inviata a StatoQuotidiano, già presidente Ordine professioni sanitarie Foggia.

“Il bilancio in discussione era stato oggetto anche di una segnalazione alla Corte dei conti perché non riportava un avanzo di gestione degli anni precedenti pari a 150 mila euro. La grande partecipazione intorno ad un tema così caldo è stata comunque un’occasione di confronto tra i rappresentanti e la base dei professionisti sanitari, obbligati per legge a versare circa cento euro l’anno in cambio però di pochi servizi a disposizione per garantire al meglio la salute pubblica dei cittadini. Pertanto si è chiesto al direttivo dell’Ordine di riformulare il bilancio in modo corretto, destinando più risorse economiche alle progettualità delle Commissioni di ogni albo professionale. Altre proposte hanno riguardato la formazione obbligatoria e progetti quali le Società tra professionisti come modello di garanzia della salute attraverso organizzazioni certificate secondo standard ministeriali. Si spera quindi che l’iscrizione “forzosa” ad un ente pubblico qual è l’ordine professionale, si traduca in progetti di reale sviluppo sanitario del territorio. Realizzati attraverso la qualificazione dei professionisti e la sperimentazione di importanti forma di partecipazione attiva in partnership con la popolazione e le associazioni di pazienti (campagne di sensibilizzazione, call center per la cittadinanza, forum periodici). Ad un bilancio bocciato è dunque corrisposta la promozione di nuovi modelli amministrati in enti spesso gestiti al di sotto delle loro potenzialità”, termina Alemanno.

ALLEGATI > Ordine professioni sanitarie. Bilancio bocciato ma partecipazione promossa.

> Segnalazione sul Bilancio previsionale Ordine TSRM PSTRP Foggia