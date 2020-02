Foggia. Emergenza freddo, l’iniziativa dei ragazzi di Ottavia

. Il, dopo l’iniziativa delle Multe Morali, lancia una nuova proposta sociale. Raccogliendo l’appello dell’associazione “Fratelli della Stazione” sull’emergenza freddo, il gruppo informale di ragazzi ha deciso di promuovere una raccolta di coperte, in particolare tra gli studenti della nostra città. Chiunque voglia partecipare all’iniziativa solidale, puó consegnare le coperte presso lo studio “” in via Arpi 48.Sullo sfondo dell’iniziativa di Ottavia non c’è solo solidarietà. Il gruppo, infatti, cerca di creare rete attorno a questo argomento: “Vogliamo mobilitare la cittadinanza attiva ma, soprattutto, il nostro obiettivo è quello di stimolare il capitale sociale dormiente di questa città. Sì, sappiamo che ci sono molti problemi, l’emergenza freddo è uno di questi: tutto ció che si fa per i senzatetto parte dall’associazionismo. A queste situazioni rispondiamo sensibilizzando la comunità cittadina attorno all’argomento, cercando soluzioni che partano dal basso.” sono le parole dei ragazzi di Ottavia.