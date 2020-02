Il fumo, fuoriuscito dalle finestre dell’appartamento, ha messo in allarme i vicini che hanno chiamato il 113. Sono subito intervenuti i poliziotti di una volante che hanno provveduto a mettere in salvo l’uomo.

Il salvataggio è avvenuto lunedì nel quartiere Candelaro, in un’abitazione di via Giuseppe Federico Valerio. I poliziotti dopo essere entrati nell’appartamento, l’hanno trovato invaso dal fumo e, nel perlustrare la casa, hanno individuato l’uomo (con problemi psichichi) che se ne stava tranquillamente nel bagno come se nulla fosse accaduto.

Fonte Gazzetta del Mezzogiorno