Foggia. Professionisti di animazione socio-educativa con Il Cuore

. Partito il primo master in Scienze ludiche ed animazione socio-educativa organizzato dall’associazione il Cuore Foggia, per questa edizione gratuito. Obiettivo del percorso formativo, creare una nuova figura professionale sempre più specializzata nell’ambito dell’animazione sociale attraverso una formazione completa e certificato dall’Ente bilaterale “Enbital Accademy”, con riconoscimento nazionale e in tutti i paesi della Comunità europea. Il Corso di Alta Formazione è articolato in tre moduli.attraverso lezioni frontali, progetti ed esercitazioni che prepareranno i partecipanti ad affrontare problematiche sociali o eventi calamitosi, mediante un supporto psicologico e socio- sanitario. In questo modulo è prevista una simulazione in campo di un evento calamitoso che completerà la parte pratica.

Nel secondo modulo, l’ambito interessato è quello psico- socio- educativo con docenti di alta professionalità che argomenteranno su Conselling, Psicologia dello sviluppo e sociale, Pedagogia clinica e numerosi altri moduli che permetteranno di conoscere i vari approcci, per relazionarsi con il paziente psichiatrico, geriatrico, con il malato terminale e il bambino durante l’ospedalizzazione. Anche questo modulo alternerà lezioni teoriche con progetti e attività pratica, presso lo sportello d’ascolto pedagogico. Ultimo modulo è caratterizzato da workshop pratici di arteterapia con laboratori grafici e creativi, teatro, mimo, lavoratori sulle tecniche attoriali e sulle emozioni e improvvisazioni teatrali, espressioni facciali, micromagia e tecniche di arte di strada, coreografie musicali e – novità – attività ludiche per ogni fascia d’età e tipologia di destinatario.

“Sarà una formazione molto completa e interessante – spiega la Presidente de Il Cuore, Jole Figurella – tra i primi relatori abbiamo il dottor Vincenzo Stoppino, la pedagogista Filomena Arena, la mental coah Tiziana Pellicciaro, Luisa Rendinella, la psicologa Antonia Aspromonte, Sabrina Vascaveo consulente di comunicazione e tanti altri professionisti”. Il Master si concluderà con la discussione della tesi e la consegna dell’attestato in versione americana con toga e corona d’alloro, per ricordare il fondatore della Clownterapia e grande ispiratore Patch Adams.