Il Leone e la Faragola

. Non sono passati molti mesi dall’incendio del sito archeologico di Faragola, nell’agro di Ascoli Satriano, sito portato alla luce con il suo magnifico pavimento a mosaico, con la ricostruzione perfetta della architettura e della vita quotidiana di una famiglia ‘ascolana’di quasi duemila anni fa. Tutta la sua bellezza e tutto il lavoro di decine e decine di professionisti dell’archeologia, innamorati della nostra terra, sono andati in fumo in una notte che difficilmente sarà dimenticata da tutti coloro che vi si sono a vario titolo avvicinati

Pochissimi giorni fa un leone d’età romana, che sta a guardia da sempre alla Cattedrale di Ascoli Satriano, è stato ritrovato con gli occhi dipinti di blu e con la coda dello stesso colore. Sono due avvenimenti certo lontani fra loro ma nulla avviene senza una qualche forma di coincidenza, anche non voluta. Per il caso Faragola sembra – la magistratura sta ancora lavorando per individuare i responsabili – che ci troviamo di fronte all’ennesima prova di cattiveria umana, che non si ferma di fronte a niente e a nessuno. Per quanto riguarda il leone, una prima impressione fa supporre un atto di assoluta imbecillità, totalmente inconsapevole della gravità del gesto. Ma i due fatti sono uniti da una circostanza che appare anch’essa abbastanza evidente: si sta scatenando in questi anni una cattiveria e una imbecillità, per rimanere nell’ambito delle due categorie individuate, che fino ad ora Ascoli Satriano non aveva si può dire mai conosciuto. Non al punto di autodistruggersi.

Il leone è lì da sempre. Il marmo è stato reso levigato da generazioni di ragazzi che lo hanno cavalcato, fingendo chissà quali avventure, in gruppi anche numerosi, e da questi giochi la scultura è uscita sempre indenne. Ogni ascolano ha negli occhi il viso ridente dei bambini di tutte le età, fino alla prima adolescenza, che, issatisi sul leone di marmo, avevano superato una prova con se stessi, se piccini, e quasi una prima prova di cittadinanza e di appartenenza, se più grandicelli. E in quello stesso spazio, piuttosto piccolo e a ridosso della piazza principale, si è giocato anche a pallone fino a oggi, e il leone ha sopportato tranquillamente anche questo altro tipo di giochi. Ogni ascolano ha avvertito una specie di ferita, vedendo il suo leone dipinto di blu. Ognuno ha espresso a voce o sui social il proprio dispiacere. E di seguito ciascuno ha fatto la sua ipotesi per la salvaguardia di questa scultura e di altri leoni, che sono ai piedi dell’Arco dell’Orologio.

Una proposta logica e comprensibile è quella di chiudere in uno spazio protetto queste sculture. Seguita anche da commenti, anch’essi perfettamente comprensibili, che fanno notare come togliere le sculture dalla fruizione in spazi pubblici significa arrendersi di fronte agli imbrattatori. Tutto giusto. E ci si deve prendere anche il giusto tempo della riflessione, in modo da non decidere sotto l’onda della emotività. Intanto il Sindaco di Ascoli Satriano ha personalmente assicurato che di sicuro tempestivo sarà l’intervento degli specialisti per riportare la statua alla sua bellezza. In questi casi si tende a riflettere sulla capacità delle famiglie e della scuola di educare i giovani e i giovanissimi. In un clima di generale sfiducia nella educazione delle nuove generazioni. Anche questo è detto giustamente: si sfugge più ora di prima al controllo delle famiglie e della scuola perché i nostri ragazzi sono connessi con il mondo intero, dunque vedono e sentono cose che possono anche non appartenere alla loro realtà, e per di più difficili da controllare. Anche per i genitori. Non sarebbe male fare una inversione di tendenza anche sull’intervento educativo, diciamo così. Di fronte all’imbrattatore, di fronte al bullo – altro gravissimo problema da cui nessuna comunità piccola o grande è immune – forse occorre pensare ad una forma di riparazione che non preveda l’allontanamento o semplice rampogna per chi venga individuato come colpevole, ma qualcosa di inesplorato, o, meglio, di esplorato anni fa e subito riposto via.

Molti ricorderanno il film “Arancia meccanica”. Il gruppetto di criminali assassini e stupratori fu costretto a guardare, con le palpebre fissate in modo da non abbassarsi mai, scene di violenza come antidoto alla loro cieca violenza. Questo finale a molti non piacque. Del film è probabile che ricordiamo di più l’accusa alla violenza di Stato fatta agli assassini che non la violenza esercitata dagli assassini sulle loro vittime. Forse è da allora che non si riesce a trovare una giustizia giusta e proporzionata da assegnare al carnefice e alla vittima. Senza arrivare ad una pedagogia che contempli una qualche forma di coercizione poco rispettosa della persona anche responsabile di atti gravi, si potrebbe pensare a una alternativa di questo tipo: in età scolare nessuna sospensione dalla scuola, né con frequenza né senza obbligo di frequenza, che sostanzialmente lascia il colpèevole abbandonato a se stesso. Al contrario, si potrebbe inserire qualche ora in più, rispetto ai coetanei, per vedere di che portata è il bullismo sulle vittime, di che portata è il gesto di violenza sui beni patrimonio dell’umanità.

La connessione continua con il resto del mondo rende forse meno incisivo sulle nuove generazioni il linguaggio dei valori parlato in famiglia e a scuola. E allora si va al sostegno. Semplicemente questo. Perché è evidente che di sostegno hanno bisogno coloro che con tanta superficialità, per non dire indifferenza, fanno del male a persone e a cose. Anche rischiando che a fare da deterrente sia solo la minaccia in sé di rimanere di rimanere qualche ora in più a scuola!.

A cura di Maria Teresa Perrino, 12 febbraio 2020