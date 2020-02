La Cassazione apre al trasferimento di beni tra ‘ex’ senza notaio

Roma. Dare piena validità agli accordi di separazione e di divorzio nei quali i coniugi consensualmente, e sotto il controllo del giudice che esamina tutta la documentazione, decidono, tra i vari aspetti della ‘exit’, anche il trasferimento diretto – senza bisogno di andare dal notaio, con esborso di relativa parcella – dei beni immobiliari. In questo modo, la coppia pronta all’addio e già sotto spese come sempre accade in questi casi, risparmia, e arriva prima al risultato di sciogliere il matrimonio. Gli ‘ermellini’ dellaPrima sezione civile della Cassazione pensano che potrebbe essere arrivato il momento per dare il via libera a questi patti su tutto il territorio nazionale, del resto – fanno notare – ci sono già tribunali come quello di Bologna che si sono attrezzati in questa direzione.

Così, ritenendo la questione di “massima e particolare importanza”, hanno chiesto alle Sezioni Unite – con il verdetto 3089 – di dire una parola definitiva. Ci sono infatti ancora molti giudici che non convalidano gli accordi ‘onnicomprensivi’ e che pensano che solo al notaio “e non ad altri operatori” spetti “il compito della individuazione e della verifica catastale nella stesura degli atti traslativi”.Ad avviso della Prima sezione civile, però, l’indirizzo della”inderogabilità della verifica di conformità ipocatastale dell’atto compiuta dal notaio, non è univocamente seguito dai giudici di merito”.