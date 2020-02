Le Iene “Mafia a Foggia: una città in guerra tra pizzo, agguati e bombe”

“Mafia a Foggia: una città in guerra tra pizzo, agguati e bombe“, questo il titolo di un servizio de Le Iene, in onda giovedì 13 febbraio 2020, dalle ore 21.20 su Italia1. “Il primo omicidio del 2020? È avvenuto per le strade di Foggia, dove un 53enne è stato crivellato di colpi di pistola sotto gli occhi dei passanti. La prima bomba del nuovo anno ai danni di un esercizio commerciale? Sempre a Foggia, una città che in meno di un mese ha registrato un omicidio e sei attentati incendiari”.

Nel servizio, Gaetano Pecoraro fa un viaggio all’interno della cosiddetta “società foggiana”, la sanguinaria e senza scrupoli organizzazione di stampo mafioso che sta mettendo a ferro e a fuoco la città pugliese. La Iena incontra tutti i protagonisti di questa vera e propria “guerra”, dalle famiglie di chi è morto sotto ai colpi dei clan, rifiutandosi di pagare il pizzo, a chi li combatte, fino agli stessi esponenti delle tre principali “batterie” che si contendono la città: i “Moretti-Lanza-Pellegrino”, i “Sinesi-Francavilla” e gli “Trisciuoglio”.