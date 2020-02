Manfredonia. Andrea Trotta “Maestri Cartapestai, una generazione che sta morendo nel silenzio”

, 12 febbraio 2020. “Mio padre è di quella generazione che poche chiacchiere e testa china, pedalare. Quella generazione che non parla di sentimenti, ma poi li gocciolano sul volto, da una ruga. Mio padre è di quella generazione del fai del bene e dimenticalo. Quella degli amici di sempre, da sempre e per sempre. Quella delle comitive e dei legami che sopravvivono a fidanzamenti, matrimoni, anni”.

“Mio padre è di quella generazione che per caso, poi per passione, ha dato tutto per il Carnevale. Quella generazione dove tra amici si tira su un Carro di Carnevale. Per cui il vero motivo, la prima vera ambizione, è stare insieme. Vivere, sentire e respirare quell’atmosfera liberatoria che soltanto il Carnevale riesce a dare. E non per la sfilata, ma per i lunedì gelidi di gennaio, per i cantieri improvvisati, per l’odore acre del ferro polverizzato, per la patina di colla e farina, per le farrate e i cenoni seduti sui bidoni di pittura. Per quelle notti insonni il giorno prima di sfilare, per la folla accalcata sui marciapiedi, per lo stupore dei loro occhi. Mio padre è di quella generazione cresciuta così, tra capannoni e socie, che ha sempre sentito su di sé l’impellenza dello spirito carnevalesco, divertirsi”.

“Mio padre è di una generazione di maestri cartapestai. Mio padre è di una generazione che sta morendo. I capannoni si spengono, le strade si svuotano, delle risa rimane soltano un eco in lontananza. Finisce. La colla, la carta, le fatiche e l’adrenalina, quell’attesa che esplode davanti alla vista del carro in strada, per la prima volta. Sono passati anni e con loro quante promesse, troppi “faremo”. Col tempo quei giganti sono diventati bambini, sempre più curvi, fino a scomparire. E cosa rimane oggi? Rimangono i rimpianti, i bei ricordi, la rabbia e la paura. Paura che tutto ciò che abbiamo vissuto sia destinato a scomparire. Mio padre fa parte di quella generazione nata con il Carnevale, coi Carri a calcare le strade di Corso Manfredi. Mio padre non riesce a credere che ai suoi occhi toccherà guardare impotente la fine. Mio padre crede che non si debba restare inermi, che si debba reagire, che non si può mollare, davanti alla fine. Allora lo chiedo a voi, tutti, che avete avuto un brivido, almeno una volta sola, una domenica di febbraio, sorpresi da un sole raggiante in uno specchio di mare blu, travolti dallo stupore che quei giganti li, di ferro e colla, vi riuscivano a regalare”.

“Silenzio, rassegnazione, impotenza. Ha questa volto la fine? Tra qualche mese diventerò padre. A mio figlio, potrò solo raccontare?”

Andrea Trotta, Manfredonia 12 febbraio 2020 (Articolo per StatoQuotidiano)