Manfredonia. “Dolci, rustici e pietanze del carnevale sipontino”

Manfredonia, 12 febbraio 2020. Come nel periodo che precedeva la Pasqua e le festività natalizie, un tempo la maggior parte delle nostre massaie prima di carnevale preparavano in casa “” i dolci e i rustici per la famiglia. La regina della cucina durante il periodo di carnevale era e rimane la “”, tradizionale rustico sipontino la cui origine si perde nella notte dei tempi, tuttora approntato con grano duro macerato (per preparare la sfoglia), ricotta di pecora, grano cotto, menta maggiorana, sale, pepe, cannella e una indoratura di tuorlo d’uovo sulla calotta del rustico, prima della cottura nel forno. Un tempo veniva utilizzato il farro nella preparazione della farrata (l’antico cereale coltivato dai pastori nomadi in Medio Oriente). Per gustare tutta la fragranza del rustico, bisogna mangiarla calda, dopo la cottura della stessa effettuata nel forno a legna dopo la sfornata del pane. Tale rustico, non viene preparato in loco solo nel periodo di carnevale, ma anche in altri mesi dell’anno. A tal riguardo, da documenti del cibario (1764-1790) dell’archivio storico della Curia Arcivescovile, si evince, che anche le suore di clausura del convento di Santa Chiara di Manfredonia preparavano le prelibate farrate fino a Pasqua.

Tra i dolci preparati in loco prima del carnevale voglio ricordare: “i puperéte”, “i scavetatille”, “i taralle nirje pu vine cutte”, “i taralline pu vine”, “i scavetatille salète”, “i pezzarelle”, “i perruzzille”, “i loffe i moneche”.

“I tarallune nirje e bbianghe” (taralloni neri e bianchi) conosciuti in loco come “i puperéte”, dei quali venivano e vengono preparati tuttora due tipi: “i puperéte p’u venecutte” (taralloni neri con il vino cotto approntati con farina, zucchero, vin cotto di fichi d’india o di fichi) cannella e “pope de garofene” (chiodi di garofano); “i puperéte acque e zocchere” (taralloni bianchi con gli stessi ingredienti senza vin cotto). Il decantato “puperète” (poperato o peperato) preparato nel foggiano e in particolare a Monte S.Angelo, molto probabilmente la sua origine deriva da una espressione dialettale della lingua albanese e risale all’insediamento degli esuli albanesi sul Gargano nella seconda parte del 1400. L’acquisizione del termine di questo dolce denominato peperato o poperato risale quindi al periodo Aragonese, allorquando re Ferdinando I per riappacificare le tensioni nel territorio regionale, concesse al principe albanese Giorgio Castriota detto (lo Skandemberg) il feudo del Gargano. Va altresì, ricordato che nei giorni di carnevale quando si andava a ballare nelle Socie allestite nelle case, era usanza delle maschere portare “i cumblemende” i dolci preparati in casa infilati nelle braccia. Solitamente erano i bambini e le ragazze a portare: “puperete, scaldatelli e tarallune” da offrire ai parenti e amici della socia nel corso della nottata di baldoria.

“I taralline p’u vine” (tarallini con il vino bianco) detti in loco anche “i ‘mbriachille” fatti con farina, vino bianco, olio, lievito e semi di finocchio. “i taralle nirje pu vine cutte” (taralli neri teneri preparati con vin cotto). “i pezzarèlle” (dolcetti di forma rotonda) preparati con farina, uova, zucchero, lievito e un cucchiaio di ammoniaca per non farli indurire.

“I purruzzille” preparati con gli stessi ingredienti della farrata con formato a mezza luna. “i loffe i moneche” (frittelle di pasta dolce inzuccherata), un po’ più grandi dei popolari “bombolune amerechene” le golosissime ciambelle ripiene di crema. Tra i rustici, un tempo molto in auge in loco durante il carnevale: “a pizze p’ì sfringele” (pizza con pezzettini di lardo) fatta con pasta di pane, pezzettini di lardo ricavato dalle parti adipose del maiale denominate “i sfringele” che fusi in un tegame con olio e sale diventano piccoli e croccanti. Altra leccornie che si consumano nel periodo invernale, e in particolare durante il carnevale allorquando di questi croccanti prodotti si tiene una sagra, sono “i scagghiuzze” gli scagliozzi. La preparazione avviene con un impasto di farina di mais bollito in acqua. Si ricavano tanti pani di pasta che si mettono ad asciugare. Una volta induriti i pani si tagliano a tocchetti e si lasciano riposare su una spianatoia e poi fritti in olio bollente. Si gustano caldi cospargendoli con un po’ di sale. Un tempo questo sfizioso prodotto, tenuto al caldo in contenitori di latta veniva venduto dai ragazzi di buon mattino per le vie cittadine al grido: “scagghiuzze cavete uè!” . Va altresì ricordato, che fino agli anni ’60-’70, anche le gustosissime e prelibate farrate, appena sforrnate venivano messe al caldo in ceste e vendute all’alba dai ragazzi per le vie cittadine (non solo durante il carnevale, ma anche nel corso del periodo invernale) al grido: “farréta cacete uè… uè chi vole i farréte!”

ANTICA PIETANZA DI CARNEVALE: “I MALEMBANDE PI SPUNDATORE DE PURCHE”

Era consuetudine a Manfredonia, ora in forma minore, che durante il periodo di carnevale, in particolare il Giovedì Grasso, preparare “i malembande” (mille infanti o millefanti). Pasta approntata con un impasto di semola, uova, prezzemolo tritato, formaggio pecorino e sale quanto basta. L’impasto va sbriciolato in tanti pezzettini lasciati poi ad asciugare su una spianatoia “u tavelire”. In una pentola, poi, si prepara il ragù con carne di maiale, utilizzando in particolare “i spundatore” (carne tagliata dalle costole del suino). Quando il ragù prende a bollire si versano – i malembande – e si fanno cuocere insieme per 10-15 minuti, facendo attenzione a rigirarli continuamente nella pentola, aggiungendo un po’ d’acqua per evitare che gli stessi possano assorbire il ragù preparato. I mille fanti conditi con formaggio vengono serviti a tavola e gustati in tutta la loro particolarità. “I malembande”, sicuramente sono una delle prelibatezze che la gastronomia sipontina vanta da secoli.

CIBARIO DELLE CLARISSE (1764-1790) DEL MONASTERO DI SANTA CHIARA DURANTE IL PERIODO DI CARNEVALE E IN ALTRI PERIODI DELL’ANNO.

Da una ricerca effettuata anni fa presso l’archivio storico della Curia Arcivescovile di Manfredonia, ho riscontrato che tra le tante pietanze, dolci e rustici (tuttora in auge in loco) che preparavano le suore di clausura durante il periodo di carnevale c’è anche la farrata consumata fino a Pasqua. Nei giorni clou del carnevale le clarisse erano solite mangiare il bollito di maiale, mentre con il sangue caldo del suino facevano “u sanguenacce” il sanguinaccio. Il Mercoledì delle Ceneri, con l’inizio della Quaresima, mangiavano pesce, mentre la domenica di Quaresima, in occasione del carnevaletto “u carnevalicchie”, meglio conosciuto in loco come “a pegnète”, a mezzogiorno non mangiavano più carne ma baccalà, mentre la sera stufato di broccoli e un dolce particolare preparato per l’occasione. Sempre durante la settimana del carnevale preparavano sorbetti, dolci vari e pasta fatta in casa come “i maccarune d’engégne” con l’utilizzo di un piccolo arnese di ferro. Va ricordato che nel 1700 a Manfredonia venivano allevati in gran numero i maiali neri che venivano soppressi nel periodo di carnevale “per la grassa popolazione” come si evince da documenti storici. In genere, la badessa del convento di Santa Chiara era tenuta a registrare e rendicontare le spese alla vigilia delle festività, per l’acquisto degli alimenti quali: baccalà, castrato, caciocavallo, legumi, verdure, insalate, pesci (cucinati in vari modi), stufato e bollito di maiale.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storie e tradizioni popolari di Manfredonia