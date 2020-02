Manfredonia, si tuffa in mare per fuggire dai CC ma rischia di annegare

Dopo un breve inseguimento a piedi,. Come anticipato 4 giorni fa in esclusiva da Stato, i carabinieri lo hanno salvato e lo hanno arrestato per furto e danneggiamento.. I carabinieri, su segnalazione di un passante al 112, si sono recati in piazza Diomede. In un locale si era verificato un furto ai danni di un distributore automatico di bevande e snack. La vetrina era stata sfondata utilizzando un grosso posacenere in metallo. Ma, proprio mentre i militari stavano facendo il sopralluogo e quantificando il danno, insieme ai vigilantes, dalle telecamere di sorveglianza, si è appreso che c’era un altro furto in corso in corso Manfredi a un vicino distributore, sempre di bevande e snack. I militari del Radiomobile, appena arrivati davanti al locale, hanno intercettato il ladro che, vistosi scoperto, ha iniziato a correre e poi è scappato con una bicicletta inseguito dai carabinieri a bordo dell’auto di servizio. Ad un certo punto ha deciso di abbandonare la bici e di continuare a correre di nuovo verso la banchina, fino a quando si è lanciato in mare e ha iniziato a nuotare. L’ache dopo essersi allontanato qualche metro dalla banchina ha iniziato a chiedere aiuto, poiché stremato. Fonte ADNKRONOS