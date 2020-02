“Moda Sotto le Bombe. La Giornata di Teresa” a Bari

Milano, 12 febbraio 2020 – Torna in scena – dopo tre date sold out –. Lo spettacolo teatrale riporta in vita gli, mentre dal cielo piovono bombe. Attraverso la sua narrazione, e quella di sua cugina Anna, interpretata da Barbara De Palma, rivivono. Riaffiorano identità scivolate nell’oblio del tempo grazie a questi racconti, che provengono in gran parte da fatti realmente accaduti, frutto di interviste e ricerche effettuate da Lapadula, che svelano aspetti storici dimenticati.

La dimensione sinestetica si completa con i suoni al pianoforte, profondi e delicati, del Maestro Stefania Gianfrancesco, dal Circolo Beethoven di Bari, e con gli evocativi profumi che aleggiano in sala, realizzati da Francesca Dell’Oro. Al pari di un indumento, infatti, la fragranza olfattiva veste il corpo, connotando aspetto e identità di chi lo indossa, riportando attrici e pubblico in dimensioni fortemente caratterizzanti. “Abbiamo scelto due fragranze: Ambrosine, indossata dalla protagonista, unica e preziosa che scivola sulla pelle come un abbraccio profumato e Fleurdenya, indossata dalla pianista, un’esplosione floreale di una dolcezza moderna e allo stesso tempo retrò” – sottolinea Francesca dell’Oro, fondatrice e mente creativa del laboratorio olfattivo omonimo. “Il profumo, creazione dalle mille sfaccettature, è in grado di veicolare e interpretare varie realtà; in questo caso incarna perfettamente un’opera teatrale, facendosi portavoce di un ideale di femminilità e voluttà senza tempo, della donna dell’epoca e allo stesso tempo moderna”. I rari costumi in scena sono autentici e provengono dai territori occupati dai nazisti. Datati 1939 – 1945 appartengono all’archivio museale Lerario Lapadula. Abiti e accessori che portano tutti i segni della guerra, degli stenti. Indumenti autarchici in cui alla seta si sostituisce la canapa, ai ricami in paillettes la raffia. Macchiati, rammendati, segnati dal proprio destino questi vestiti appaiono – sotto le bombe – indosso a performer e attrici che rievocano, come fantasmi, storie lontane. Suggestiva, evocativa, la location: lo storico palazzo Anmig, Casa del Mutilato di Bari. Trucco e acconciature di scena a cura di Nouvelle Esthétique Académie. Suggestive luci a cura di Melody Service, di G. Venisti. La moda, la musica, l’arte superano le barriere di filo spinato e solcano quelle del tempo, giungono a noi attraverso questo spettacolo e ci invitano a riflettere sul nostro presente ancora tormentato da guerre e odio, con la speranza che quel che è stato non accada più, e per questo serve ricordare. Era bello, nonostante tutto, rendersi conto di come la guerra non ci avesse privato dell’amore, della solidarietà, della voglia di vita.

Lo spettacolo è sponsorizzato dal COMUNE di BARI, dall’UNIVERISTA’ degli STUDI di BARI, dall’ARMA NAZIONALE dei CARABINIERI.

16 febbraio 2020 h 20.00

Bari, Palazzo Anmig Casa del Mutilato. Largo Fraccacreta. Ingresso esclusivamente su prevendita € 10. Posti non assegnati. Possibile acquisto online o a Palazzo Anmig martedì e venerdì mattina dalle h 10.10 alle h 12. INFO: modasottolebombe@yahoo.it

Francesca Dell’Oro Parfum

Francesca Dell’Oro Parfum nasce nel 2011 a Piacenza come laboratorio olfattivo ricercato e selettivo. Tutte le essenze Francesca Dell’Oro Parfum sono fragranze da interpretare: eleganti, inconsuete, capaci di amplificare il legame con il proprio Sé interiore, che riconducono a realtà complesse e sfaccettate, sempre luminose e dense di joie de vivre. Le fragranze di Francesca Dell’Oro Parfum sono distribuite nelle migliori profumerie italiane e in punti vendita internazionali selezionati.

