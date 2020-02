Pantera, Comune di Chieuti “Non provocare un allarme ingiustificato”

“A tutta la cittadinanza, dall’esame delle impronte lasciate dall’animale avvistato ieri sera in zona fantina, si comunica che, questo quanto riferito oggi dagli addetti, ai lavori () per la ricerca dell’animale. Invitiamo chiunque si avventuri in post non veritieri che, potrebbero provocare un allarme ingiustificato, creando disagio tra la popolazione, di essere più cauti nell’utilizzo delle pagine dei social, per non creare panico a chi subisce passivamente la notizia Fake.

Confidiamo nel buon senso delle persone, affinché possano assumere un atteggiamento serio e responsabile nel divulgare notizie sull’argomento attraverso i social. L’amministrazione comunale tramite la pagina ufficiale del comune di Chieuti o tramite la presente per quanto riguarda i social, é l’unica titolata a divulgare notizie che riguardano la comunità chieutina, afferente l’avvistamento dell’animale esotico attualmente libero nel territorio pugliese. Per qualsiasi dubbio rivolgetevi all’ente comunale senza dare credito a quello che si legge in alcune pagine farlocche di Facebook. L’amministrazione comunale per qualsiasi delucidazione é a disposizione di tutti i cittadini”.

Lo riporta la pagina Facebook Comune di Chieuti

FONTE immagine lostrillonenews