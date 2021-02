La vicenda emersa dalle indagini della Magistratura apre a scenari molto inquietanti perchè sembra che, con tutti i se che potranno essere confermati o smentiti dalle indagini e nel processo se ci sarà, la paura dei fornitori del Comune sia che una volta vinto l’appalto, o che questo sia stato in qualche modo prorogato, ci sia bisogno dell’interessamento di qualche Consigliere perchè il dovuto non finisca nel calderone sei debiti fuori bilancio.

C’è la necessità di tracciare, senza alcuna discrezionalità, l’iter dell’esecuzione degli appalti con verifiche periodiche sul loro stato e, se per servizi in particolare, sulla loro efficacia puntuale nel rispetto del capitolato così come necessita dare sicurezza del pagamento delle somme dovute ai fornitori, congelando le somme stanziate in appositi capitoli di spesa coerente (in pratica dandole come già spese al momento dell’aggiudicazione dei lavori o al più tardi al loro inizio) eliminando ogni possibilità di discrezionalità nei puntuali pagamenti.