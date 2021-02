“Arresti per tangenti al Comune di Foggia, per quanto tempo ancora?”

Foggia, 12 febbraio 2021. La vicenda degli arresti per tangenti al Comune di Foggia rappresenta l’ennesimo tassello di un mosaico deprimente, che fissa l’immagine dell’attuale condizione di decadenza del Capoluogo di Capitanata.

Agli attentati dinamitardi, agli omicidi di stampo mafioso, alla consegna della città alla Lega (Nord) per interessi elettorali degli affini, allo scandalo della notte di San Silvestro, si aggiunge questa ulteriore pagina di malaffare. La scadente qualità della vita, pur dipendendo in larga misura dalle politiche economiche praticate dal partito unico del nord, risente anche della sciatteria amministrativa che ha caratterizzato il governo della comunità foggiana.

La città che fu “inclita sede” di Federico II oggi giace nei bassifondi delle classifiche redatte dalla stampa economica sulla qualità della vita. I dati che condannano agli ultimi posti della graduatoria sono soprattutto legati alla alta disoccupazione e al basso reddito medio pro capite, ma non si possono sottacere estorsioni e rapine, omicidi, tentati omicidi e furti d’auto. I parchi e le aree verdi ridotte a discariche a cielo aperto, i marciapiedi divelti e insicuri, le strade gruviera (a proposito, come vengono investiti gli incassi della sosta a pagamento?) sono il segno tangibile di una decadenza non solo morale della città ma anche strutturale.

Sono elementi che evidenziano la pericolosa spirale su cui è avvitato il tessuto sociale foggiano: precarietà economica, che genera precarietà esistenziale, che genera illegalità diffusa e corruzione. Questa condizione macroeconomica imporrebbe ad un’Amministrazione – che possa dirsi attenta ai bisogni della collettività – l’obbligo di individuare i percorsi da intraprendere per migliorare il benessere della propria comunità, attraverso la pianificazione di politiche socio economiche di rilancio!

E, invece, il quadro generale è deprimente. La vicenda degli arresti testimonia di una politica senza progetti, che si risolve nel tentativo del singolo amministratore di lucrare un arricchimento personale in un quadro di sconcertante povertà, raschiando il fondo del barile operando nel mondo opaco e fosco degli appalti pubblici.

La miope azione politica e amministrativa dell’attuale maggioranza penalizza concretamente la qualità della vita a livello individuale e collettivo.

Il sindaco di Foggia non ha speso una parola sulla proposta avanzata dal M24A-ET circa la destinazione del “recovery fund”. Non ci sorprende che non sia attento alle indicazioni e agli spunti forniti dal Movimento per l’Equità Territoriale, ma ci saremmo aspettati dal primo cittadino almeno lo straccio di una proposta di progetto per la città di Foggia.

Il fallimento amministrativo di questa città può certamente essere ricondotto a due fattori: il basso livello qualitativo della proposta politica e l’alta incidenza del voto di scambio. Si ha l’impressione che il degrado politico e il disagio economico siano fattori ineludibili e ciò determina in alcuni strati della comunità una sorta di autoassoluzione: “Tengo famiglia e pertanto mi sento legittimato a delinquere e ad essere indulgente con il malaffare politico”.

Rispetto a questa realtà, l’elemento più inquietante è la rassegnazione palpabile in larghi strati della cittadinanza foggiana; è questa la condizione che desta maggiore preoccupazione.

Il cittadino onesto si sente sempre più isolato e sfiduciato; arretra, si nasconde o si rifugia nel desiderio onirico del “bombarolo deandreiano”, che vuole sistemare le cose indossando i panni del giustiziere, o, peggio ancora, sperando nell’uomo forte che risolve i mali del mondo. Ma, aldilà delle speranze, nella sua opprimente realtà quotidiana si augura di non essere mai invischiato nel malaffare cittadino, recitando la laica preghiera “io speriamo che me la cavo” imparata dai bambini di Arzano. E invece c’è bisogno di reagire! È necessario ogni sforzo per provare a restituire alla politica il nobile ruolo di individuare soluzioni a beneficio dei cittadini. Per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno di promuovere una larga partecipazione collettiva, coinvolgendo in un progetto politico serio ogni cittadino onesto, che non si rassegni al degrado economico in cui sono costrette le città del Mezzogiorno d’Italia.

Se questa Amministrazione avesse un sussulto di dignità dovrebbe presentarsi dimissionaria, ma sappiamo per esperienza che ciò non accadrà. Ed è per questo che noi del M24A-ET continueremo a svolgere la nostra azione di controllo sull’attività dell’Amministrazione cittadina, avanzando proposte fattibili, che siano stimoli per dare impulso allo sviluppo economico e sociale di Foggia, e non ci sottrarremo all’impegno di denunciare ogni forma di illegalità.

Abbiamo a cuore le sorti dei cittadini foggiani, e sapremo indicare alla parte sana della città un percorso nuovo, fatto di larga partecipazione, di impegno corale per contribuire concretamente al progresso di Foggia, pretendendo quella Equità Territoriale richiamata dalla Costituzione.

Sapremo riconoscere le energie e le intelligenze migliori per candidarci insieme alla guida della Città di Foggia! Circolo M24A-Et Tavoliere Monti Dauni di Foggia