Cagnano, Civica a Di Pumpo: “I nostri interrogativi ancora senza risposta”

“Gentile direttore di StatoQuotidiano,

innanzitutto vogliamo ringraziare per l’attenzione che il giornale che dirige sta dando al nostro paese, una realtà lontana dai grandi centri e dal potere centrale.

Vogliamo anche ringraziare per avere trovato spazio nel vostro sito per la nostra interrogazione al sindaco Michele Di Pumpo riguardo all’acquisto dei test sierologici e l’intervista fatta dal vostro collaboratore al primo cittadino.

Siamo, però, dispiaciuti per il fatto che il sindaco, non solo in questa occasione non abbia fatto chiarezza sull’accaduto, ma anzi continui a offendere l’intelligenza non di noi cagnanesi o degli elettori della Civica ma anche dei lettori del Vostro giornale, rispondendo a una legittima richiesta di chiarimento (tra l’altra formalizzata anche in Consiglio Comunale) con accuse gravi e infondate.

Infatti, se la Civica chiedeva legittimamente come siano stati scelti i fornitori dei test sierologici e se ci fosse un coinvolgimento personale, senza alcuna risposta, il primo cittadino ha ben pensato di rispondere asserendo che prima di lui ci fosse una “gestione pubblica” in cui “si agiva in malo modo” e che al contrario della vecchia Amministrazione lui agisca in modo “legale”. Ovviamente tutte accuse da dimostrare. Del resto, si dice che “la miglior difesa è l’attacco”, slogan ufficiale di tutti i provocatori.

Cogliamo l’occasione, quindi, per chiedere ancora una volta chiarezza al sindaco Di Pumpo: un chiarimento che non deve solo alla Civica, ma a tutti i contribuenti cagnanesi, dal momento che il nome della ditta a cui è stato affidato il servizio è la stessa che campeggiava sull’insegna del suo studio, come dimostrano anche delle foto (allegate).

Vi ringraziamo per l’attenzione

I Consiglieri della Civica Cagnanese

Matteo Lombardi

Mariella Scanzano

Matteo D’Apolito”