Covid, studio su Regioni: variante inglese in 1 caso su 5

Bari, 12/02/2021 – (adnkronos) In Italia circa un positivo a Covid-19 su 5 è portatore della variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2 secondo le ultime notizie sull’emergenza coronavirus. È il quadro sul covid in Italia che emerge oggi dall’indagine condotta dalle Regioni, in base a circa 3.600 test realizzati il 3 e il 4 febbraio. I risultati sono stati inviati ieri al ministero della Salute e all’Istituto superiore di sanità.

“A livello nazionale la stima di prevalenza della cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8%”, secondo i risultati preliminari della’flash survey’ condotta da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali. Per l’indagine – informa l’Iss in una nota – è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi a Covid-19 e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 8 febbraio. I campioni analizzati sono stati in totale 852 per 82 laboratori, provenienti da 16 Regioni e Pa, ripartiti in base alla popolazione. “Nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania del 30%), c’è una circolazione sostenuta della variante” inglese di Sars-CoV-2, “che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi”. (adnkronos)