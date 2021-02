Ischitella, continua il calo dei positivi, ad oggi sono 4

Ischitella, 12 febbraio 2021. Continuano a diminuire i casi Covid-19 ad Ischitella. Ad oggi, secondo quanto comunicato dal sindaco Carlo Guerra, i positivi sono 4, in calo rispetto ai precedenti dati del 4 febbraio in cui si evidenziavano 7 positivi.

Il primo cittadino ha tenuto a specificare che, tra i contagiati in elenco, risulta presente un paziente ricoverato fuori dal territorio di Ischitella e due persone riportate come positive ma che hanno abbondantemente superato il periodo dei 21 giorni previsti dal protocollo. Tra i 4 positivi, inoltre, risulta ancora una persona deceduta tempo addietro, opportunamente segnalata ma non ancora depennata dall’elenco.

Un trend in discesa che fa ben sperare, e in riguardo il sindaco ha voluto ringraziare la cittadinanza per il comportamento responsabile tenuto fino ad adesso. “Essere diventati “zona gialla” significa che abbiamo vinto una battaglia, non la guerra – ha scritto su Facebook il sindaco – Perciò, sempre prudenza”.

Articolo di Valerio Agricola