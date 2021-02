Landella sulla campagna vaccini, “Coinvolgere i medici di medicina generale”

“Il servizio di prenotazione on line della Regione Puglia per i vaccini antiCovid agli ultra 80enni è andato in tilt, non consentendo ai cittadini di potersi prenotare”. Il sindaco Franco Landella è con i medici di base in dissenso con il fatto che nella campagna vaccinale over 80 non siano stati coinvolti. Ieri e oggi, quando il portale Puglia Salute era in tilt e non si sapeva come risolvere la questione prenotazione, molti ultra ottantenni si sono rivolti ai loro medici di base.

“A nome dei tanti foggiani che chiedono informazioni, rivolgo un accorato appello alla Direzione generale dell’Asl Foggia: i medici di Medicina generale vengano coinvolti senza ritardo per effettuare, completare e definire tutte le vaccinazioni sufficienti e necessarie”.

“Hanno conoscenza dei quadri clinici dell’utenza- prosegue Landella- e potrebbero mettere a disposizione dell’Assistenza Territoriale e dell’Azienda Sanitaria le proprie competenze ed esperienze, al fine di effettuare la campagna vaccinale alle persone più sensibili e fragili all’infezione da Covid-19, abbattendo significativamente i tempi di attesa per il vaccino”.