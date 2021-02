Manfredonia, 12/02/2021 – La sipontina Giulia Scarano sarà ospite ad Uno Mattina in Famiglia domenica 14 febbraio alle ore 7.50. La 14enne di Manfredonia, nonostante la giovanissima età, è stata la protagonista assoluta del docu-reality “Il Collegio”, andato in onda in prima puntata su Rai2.

Domenica 14, Giulia interverrà su Rai Uno per parlare di “paghette”.