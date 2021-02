Manfredonia, riapre il Castello e il parco archeologico di Siponto

Manfredonia, 12/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Con l’inserimento della Regione Puglia nella zona gialla, riaprono i luoghi della cultura. La Direzione regionale Musei Puglia ha predisposto un piano di riapertura a partire da lunedì 15 febbraio per i siti con accesso gratuito, in piena sicurezza, con obbligo di mascherina per i visitatori, misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani all’ingresso. Nel dettaglio, dal 15 riapriranno: il Museo archeologico nazionale di Altamura, la Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» di Bitonto, l’Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, il Museo archeologico nazionale di Canosa di Puglia, il museo nazionale archeologico di Manfredonia, il parco archeologico di Siponto e il Castello di Copertino. Dal 22 riapriranno il castello Svevo di Bari, il Museo archeologico nazionale e Castello di Gioia del Colle, il Parco archeologico di Monte Sannace, il Museo archeologico nazionale e Parco archeologico di Egnazia, Castel del Monte e il Castello Svevo di Trani. (gazzettamezzogiorno)