Omicidio Niccolò Ciatti, intervista al padre dopo l’arresto del secondo ceceno

Stato Quotidiano, 12 febbraio 2021. Il padre di Niccolò Ciatti, il giovane crudelmente ucciso tra anni fa a colpi di calci all’interno di una discoteca a Lloret de Mar in Spagna, commenta la notizia dell’arresto del secondo ceceno responsabile dell’aggressione. Il ceceno è stato rintracciato la settimana scorsa a Strasburgo in Francia, su attivazione dei Carabinieri del Ros con mandato di arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica.

“Quest’altro ceceno è quello che noi, come famiglia, avevamo sempre sottolineato come secondo colpevole, alla pari dell’altro ceceno già in carcere, perché aveva partecipato attivamente con un ruolo importantissimo in questa tragedia”. Ha riferito il padre di Niccolò, Luigi Ciatti, continuando “Gli inquirenti spagnoli non hanno mai dato seguito a tutto questo. Questa, purtroppo, è la dimostrazione che se le indagini vengono fatte come si deve, come hanno fatto i nostri Carabinieri, i riscontri si trovano”.

Ora il padre di Niccolò si attende una conclusione che dovrà passare necessariamente per l’estradizione e un processo di condanna per i due ceceni arrestati. “Non sappiamo se il processo sarà svolto in Italia, o oppure sia in Spagna che in Italia. Manca un terzo ceceno, sicuramente ha partecipato anche lui. Al momento la sua posizione è in archiviazione provvisoria. Speriamo che durante il processo possa uscire qualcosa d’importante per determinare la sua condanna”.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola