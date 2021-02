“Raccontare la scienza” a Torremaggiore

Torremaggiore, 12 febbraio 2021. Giovedì 11 febbraio, alle ore 17,00, sulla piattaforma zoom, Luca Sciortino, filosofo della scienza e divulgatore scientifico, ha presentato il suo ultimo libro: “Vita di un atomo raccontata da sé medesimo”.

La sua si è rivelata una presentazione davvero affascinante, resa all’interno dell’evento dal titolo: “Raccontare la Scienza”.

Tale incontro è stato organizzato dall’I.S.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore, in collaborazione con il Rotary Club di San Severo, all’interno del progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

“La pandemia ci ha permesso una vicinanza diversa”, ha dichiarato nel suo saluto iniziale la dott.ssa Mina Leccese, Presidente del Rotary Club di San Severo, cercando di infondere con dolcezza agli alunni partecipanti il coraggio per superare un periodo come il nostro, segnato da una lontananza che non sia affettiva, ma volta alla speranza di una prossima rinascita.

La parola è passata poi al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore, Carmine Collina, il quale ha espresso altresì frasi di incoraggiamento, spronando i ragazzi a non mollare.

Coordinatrici del progetto sono state le docenti: Ida Ceparano, Milena Parrella ed Olga Pazienza.

A moderare l’evento la professoressa Ceparano che ha presentato Luca Sciortino, illustrandone brevemente sia la carriera giornalistica che i successi nel mondo scientifico e letterario.

L’autore, dopo i dovuti ringraziamenti, tramite fotogrammi e grafici, ha spiegato nei dettagli tutto il percorso che l’ha accompagnato nella stesura della sua opera.

“Raccontare la scienza non è semplice, in quanto ciò richiede la conoscenza di diverse discipline che si intrecciano”, ha puntualizzato Sciortino, informando sulla rilevanza del ruolo narrativo dell’essere umano che, già per natura, è molto curioso.

Ha così citato diverse teorie come quelle del Big Bang, dell’evoluzione e della deriva dei continenti, corredate dagli studi scientifici che sono alla base del racconto della nostra esistenza. Ed invero il suo volume, “Vita di un atomo raccontata da sé medesimo”, tratta un argomento molto importante, ossia quello della storia dell’universo.

Attraverso un modo del tutto geniale e coinvolgente, l’autore trasmette, tramite il proprio scritto, delle nozioni contraddistinte da un certo grado di difficoltà, ma narrate chiamando in causa un insolito protagonista.

Chi meglio di un atomo stesso avrebbe potuto raccontare una storia durata millenni?

Quella del protagonista-particella si rivela quindi una testimonianza diretta, data la sua indiscussa presenza all’evoluzione terrestre. Ed ecco Pio Simplicio, un simpaticissimo atomo di idrogeno che a volte, anche commosso, racconta i momenti più importanti della sua vita dai primi istanti caotici, caldi e densissimi del Big Bang ai legami importanti con gli altri atomi.

Si tratta dunque dell’autobiografia di un personaggio originale e che si rivolge sia ai bambini curiosi, in modo che essi possano imparare divertendosi, che agli adulti, i quali potranno affiancare i propri figli nella lettura, lasciandosi trascinare da quell’entusiasmo mai sopito e che chi invece è più giovane, può riuscire a risvegliare, sicuramente attraverso la lettura di un buon libro.

Numerosi sono stati i partecipanti, sia docenti che alunni intervenuti con domande mirate, alle quali, puntualmente e con cura, Luca Sciortino ha cercato di rispondere in maniera esaustiva, soffermandosi su quella particolarità caratteriale che lo ha portato ad affermarsi come scrittore, ossia la ‘curiosità’, insieme alla gioia ed al desiderio di raccontare ciò che egli stesso, attraverso uno studio meticoloso ed accurato, è riuscito ad apprendere.

Del resto, la cultura non la si può trasmettere se prima non la si è assimilata e fatta propria.

Ancor meglio poi se accompagnata dalla metafora, un’arma indiscutibilmente affascinante per arrivare laddove un discorso diretto potrebbe passare persino inosservato, a differenza invece di un personaggio animato come, in questo caso, un fantasmagorico atomo di idrogeno protagonista.

Su Luca SCIORTINO.

“Ha pubblicato numerosi fotoreportage di viaggi e racconti. Ha vissuto per lunghi periodi in dieci città differenti, tra le quali Londra e Leeds (UK) ed ha viaggiato in una cinquantina di Paesi. Partito nel 2016 in una calda giornata di luglio, da un’isola della Scozia, lo Scrittore SCIORTINO approda a Tokyo il 13 novembre dello stesso anno con solo un bagaglio leggero ed una macchina fotografica.

Il suo è stato un lungo itinerario da Occidente ad Oriente, seguendo un’unica regola: niente aerei per vedere come cambiano i paesaggi, le Culture ed i Popoli dalla Scozia al Giappone.

A quarantasette anni, nonostante un bel lavoro e tanti interessi, sente il bisogno di ritrovare se stesso in un interessante viaggio alla ricerca della felicità, come racconta nel suo libro ‘Oltre e un cielo in più’, edito da Sperling & Kupfer”.