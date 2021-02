San Severo, Covid: “Pregate per Don Salvatore Camillo”

San Severo, 12/02/2021 – “Sono stato raggiunto da una brutta notizia, il mio amico Don Salvatore Camillo é ricoverato per COVID-19, ho provato a contattarlo senza fortuna, però tuttavia a prescindere da tutto pregherò ugualmente per lui.

A Don Salvatore sono legato molto, perché non solo é una bella persona, ma é anche quello che mi ha riavvicinato a Dio e gli VTB , spero che tutto rientri e che non sia vero chi ha notizia mi facesse sapere per intanto però preghiamo tutti per lui a prescindere!

Questa era la foto che abbiamo utilizzato in una campagna pubblicitaria per il SanSevero calcio per fare manifesti 6×3 in cui lui parafrasando Al Pacino di ogni Maledetta Domenica in Ogni Santa domenica invitava i sanseveresi ad acquistare gli abbonamenti. Campagna coordinata da Leo De Bellis”.

Lo riporta il politico Dino Marino.