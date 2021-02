Scontro auto – mezzo pesante: 2 morti sulla Foggia – San Severo (FOTO)

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Attualmente, la strada statale 673 “Tangenziale di Foggia” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in prossimità del km 29,500, a causa di un incidente.

“Tra le vittime – riporta San Severo Siamo Noi – il 26enne foggiano, Salvatore Di Carlo, deceduto sul colpo mentre viaggiava con un’altra persona. Non è ancora stato reso noto il nome dell’altro deceduto”.