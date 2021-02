Vaccino Covid Puglia, 14mila prenotazioni per over 80 in 4 ore

Bari, 12/02/2021 – (ansa) Nelle prime quattro ore dall’attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni anti-covid, nonostante i problemi tecnici a sito e Cup, sono state effettuate 14.426 prenotazioni da parte di cittadini over 80: lo comunica la Regione Puglia. “Il sistema di prenotazione sta registrando numeri molto alti di adesione da parte degli ultraottantenni pugliesi – dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – i Cup delle Asl e le farmacie stanno gestendo un flusso di richieste molto elevato come dimostra il dato regionale di prenotazioni a quattro ore dall’attivazione del servizio. A breve sarà attivato anche il portale PugliaSalute che completerà i canali di prenotazione. Ricordiamo che i sistemi di prenotazione resteranno attivi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e quindi non c’è rischio di rimanere senza vaccino”.(ansa)