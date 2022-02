StatoQuotidiano.it, 12 febbraio 2022. Presidio di pescatori e vari rappresentanti delle marinerie d’Italia, questa mattina presso il mercato ittico di Manfredonia.

Una riunione, alla quale hanno preso parte rappresentanti della marineria di Civitanova Marche, Monopoli, Mola di Bari, tutti accomunati da un unico comune denominatore: decidere le iniziative da intraprendere e le istanze da far pervenire agli organi di governo ed alle istituzioni europee, per evitare il definitivo tracollo del settore pesca, già da tempo messo in ginocchio.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il caro gasolio, i cui ultimi aumenti, incide notevolmente sui costi dell’attività pesca, riducendo al lumicino i guadagni dei pescatori.

A questa problematica si somma quella di regolamenti europei, contenenti norme fortemente penalizzanti per il settore pesca, a partire dalla magliature delle reti, monte ore lavoro, divieto pesca bianchetto e via dicendo, decise da burocrati, che probabilmente il mare lo hanno visto solo sulle cartine geografiche, totalmente privi di nozioni afferenti la morfologia dei mari italiani, delle specie ittiche, della richiesta e commercializzazione del pescato.

Di questo passo, come evidenziato eloquentemente, dagli intervistati, in ordine, Francesco Caldaroni di Civitanova Marche, Domenico Carpano di Manfredonia, Giuseppe Danese di Monopoli ed infine Nicola Parente di Mola di Bari, verrà segnata definitivamente la morte del settore pesca italiano e con esso tutto l’indotto che ruota attorno.

I nostri politici nazionali si sono per caso accorti di tutto questo? Ma soprattutto, quando, gli “alzeranno” la voce con l’Europa, facendo pervenire le istanze della marineria tra le più importanti del Mediterraneo, per trovare le soluzioni più adeguate ad evitare la estinzione della pesca peschereccia e con esso una importante quota di Pil?

Antonio Castriotta