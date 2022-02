Statoquotidiano.it, 12 febbraio 2022. Per festeggiare i 16 anni di attività il Centro interculturale Baobab di Foggia e la coop. Arcobaleno hanno incontrato Papa Francesco dopo l’udienza generale.

“Qualche giorno fa Papa Francesco, parlando di immigrazione, ci ha invitato ad accogliere e dare dignità all’uomo, oggi ci ha incoraggiati, quali operatori di giustizia e di pace”, scrive il centro culturale Baobab. Nell’ occasione a Papa Francesco è stato fatto dono di un piccolo Baobab artigianalmente creato da Roberto, un Keniota, uno dei tanti migranti che il nostro centro ha incontrato e aiutato .

A Papa Francesco è stato anche donato anche ‘Destinazione Europa’, il gioco da tavola con finalità didattiche dove le storie dei migranti riprendono vita, trascinate dalla speranza di vita migliore.

Al termine dell’incontro con il Papa ha commentato Domenico La Marca: “Chiudiamo oggi una giornata straordinaria che porterò con me e che ci legherà per sempre, ci sono incontri che fanno la differenza. Siamo colleghi, amici e passiamo gran parte del nostro tempo immersi nei nostri impegni lavorativi, nelle tante cose da fare. Abbiamo bisogno di fermarci ogni tanto per respirare dentro. Abbiamo bisogno anche di momenti come questi, importanti ed indispensabili per fare gruppo, riscoprire la bellezza dello stare insieme, per sentirci più comunità”.