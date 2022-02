Il Foggia rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. A Messina finisce 1-1

StatoQuotidiano.it Foggia, 12 Febbraio 2022. Al Franco Scoglio, il Foggia impatta 1-1 a Messina, nella 26° giornata del campionato di serie C, gir. C. Dopo le ottime prestazioni contro Palermo e Bari, mister Raciti conferma in blocco gli undici del San Nicola, e nel suo 3-5-2, schiera Fazzi e Goncalves sugli esterni con il tandem Russo- Adorante. Zeman è orfano nuovamente di Petermann in mediana con Garofalo, Di Paolantonio e Rocca ad agire a centrocampo, Sciacca ritrova la titolarità e tridente affidato a Curcio- Ferrante e Merola. Parte bene il Foggia. Al 3’ tiro di Curcio che trova la deviazione in angolo. L’approccio dei rossoneri è ottimo e al 4’ grande fiammata degli ospiti. Sugli sviluppi di corner, Curcio trova la grande risposta di Lewandoski, su colpo di testa. Un minuto dopo, Merola mette un buon traversone che Ferrante spedisce sul fondo. Poi è Rizzo al 7’ a non inquadrare la porta. Un bolide di Rizzo dalla distanza trova attento Alastra, al 10’ nel primo tentativo degli uomini di casa. Al 14’ Martino è costretto a dare forfait, dentro Nicolao. Dopo due tentativi velleitari di Curcio, al 24’ episodio dubbio in area peloritana. Ferrante entra in contatto con un difensore giallorosso, l’arbitro sorvola. Russo al 29’, il più pericoloso per i siciliani, va via in velocità a Girasole, prova il cross per Adorante ma Sciacca fa buona guardia. Brutto retropassaggio di Sciacca, al 30’ ne approfitta Adorante che serve Fofana, ma Girasole salva provvidenzialmente. Al 42’ contropiede del Messina, Fofana ci prova dai 20 metri ma il rasoterra termina sul fondo. In pieno recupero, quando tutto sembra presagire il parziale in parità, l’episodio che sblocca la gara. Al 48’ Rizzo in transizione positiva trova Fofana, che a sua volta innesca Russo, il cui diagonale batte Alastra in uscita. Duplice fischio del direttore di gara e squadra al riposo con il vantaggio messinese per 1-0.

Nella ripresa la prima azione degna di nota è di Ferrante al 49’ che supera Carillo ma non trova la perfetta coordinazione per andare a segno. Raciti propone i primi due cambi al 55’. Dentro Piovaccari e Statella che rilevano Adorante e Goncalves. Nuova buona chance per i pugliesi al 56’. Nicolao fa partire un bel cross dalla destra, torre di Rocca che pesca Curcio ma la bella acrobazia del fantasista rossonero trova ancora i guantoni dell’estremo siciliano. Il boemo corre ai ripari e cambia la prima linea. Turchetta e Vitali vanno dentro per Curcio e Ferrante. Al 66’ Turchetta imbecca Nicolao che manda alto sopra la traversa. Al 69’Damian vede il suo tiro smorzato e facile preda di Alastra. Il Foggia comunque è vivo. Nuove proteste per un presunto fallo di mano in area peloritana ma al 73’ gli ospiti impattano. I due neoentrati confezionano l’azione vincente. Vitali mette dentro un traversone ben calibrato su cui Turchetta con un preciso colpo di testa fa centro, trovando l’1-1. Nella mischia ci va anche Gallo per Rocca. Al 79’ azione insistita del Foggia con tiro di Vitali che trova la respinta di Lewandoski, bravo anche a murare il tentativo di correzione a rete di Gallo. Il match sembra spegnersi, e nei quattro minuti di recupero segnalati dal direttore di gara non succede più nulla, se non il triplice fischio che consegna agli almanacchi il risultato di parità. Il Foggia coglie il secondo pareggio consecutivo, lascia intravedere segnali di risveglio e risale in zona playoff, tornando a quota 33 punti, in zona play off. Prossimo turno, già martedì 15 febbraio alle ore 18:00, allo stadio Zaccheria dove arriverà il Palermo, in un incontro tra due società dal grande passato.

Ph Image: calciofoggia1920 facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia,12 Febbraio 2022.