“Non siamo il paese del Far west, il sindaco De Luca si dimetta”

Statoquotidiano.it, 12 febbraio. “Le minacce, le violenze, seppur verbali, vanno sempre condannate. Ma …. una provocazione, un gesto goliardico e infantile, a chi giova? Non certamente al popolo di Castelnuovo la cui storia dice che siamo maestri dell’acccoglienza, della cultura e dell’ospitalità, e invece ci viene cucito addosso l’etichetta di paese del Far West con minacce, fucili e pistole”.

“Lasciate a casa fucili e pistole”: sindaco del Foggiano affigge manifesto

Il gruppo consiliare “Per Castelnuovo” non ci sta all’avviso pubblicato dal sindaco Guerino De Luca con cui esortava a recarsi nel municipio lasciando “minacce, fucili e pistole”.

“Troppo facile lanciare il sasso e nascondere la mano- prosegue la nota- e far finta di ravvedersi con la scusa della provocazione. Non abbiamo invece né letto né sentite le scuse ai cittadini, ma solo ulteriori provocazioni e questo per la serie “evitiamo di fomentare odio. La “stramaggioranza” dei cittadini di Castelnuovo è indignata per essere stata messa alla stregua dei paesi dove regna la peggiore criminalità e pretende le scuse pubbliche da parte del primo cittadino e da parte di coloro i quali hanno portato a tutto ciò.Siamo solidali con i dipendenti comunali minacciati dai quei “quattro o cinque” cittadini condannabili per le minacce avanzate nei confronti dei dipendenti”.

I cittadini evidenziano come l’aumento delle imposte comunali, l’intimazione dei pagamenti arretrati e la crisi economica legata al Covid abbia portato all’esasperazione molti concittadini “ma ciò non giustifica l’azione di minacce”.

“I cittadini di Castelnuovo si dissociano totalmente da questa goliardata e la condannano con fervore ricordando al sindaco che Castelnuovo è tutt’altro e non certamente Far West, l’alternativa, considerato che i cittadini sono stati paragonati ai “pistoleri”, sarebbero opportune e gradite le sue “dimissioni”.