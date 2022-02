“Paga o brucia: il messaggio di una mafia italiana alle imprese”

Una mattina di novembre, Gianpaolo Romano ha trovato una lettera non firmata sotto l’ingresso di vetro del suo autosalone in questa provincia del sud Italia nota per le sue spiagge incontaminate, i vasti campi di pomodori e, in questi giorni, una spietata mafia locale.

Il messaggio diceva che doveva pagare 250.000 euro, equivalenti a 286.000 dollari, per essere al sicuro. Non diceva a chi doveva pagare il pizzo, o la protezione, ma che doveva trovarli lui stesso. Conoscevano le sue abitudini e dove viveva la sua famiglia, diceva la lettera. Era la prima volta che riceveva una richiesta del genere”. (Fonte: wsj)

Il Wall Street Journal è un quotidiano internazionale pubblicato a New York negli Stati Uniti, con una media a livello mondiale di oltre 2 milioni copie stampate giornalmente. È il quotidiano a maggiore diffusione negli Stati Uniti Il Wall Street Journal pubblica anche un’edizione europea, circa 80.000 copie, di cui circa 8000 per l’Italia, e una per l’Asia. Il suo principale rivale come quotidiano finanziario è il Financial Times di Londra, anch’esso pubblicato in varie edizioni internazionali (fonte: wikipedia)