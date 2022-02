Rosa D’Ambrosio: “La farrata, una tradizione che proviene dal passato e che si perpetua nel futuro”

RadioManfredoniaCentro, 12 febbraio 2022. Quest’anno nella nostra città, per il secondo anno consecutivo, purtroppo, mancherà il carnevale ma non la farrata (farréte nel dialetto locale). Si tratta, notoriamente, di una pietanza tradizionale della città di Manfredonia, composta prevalentemente di grano o di farro.

Altri ingredienti sono la ricotta di pecora, la maggiorana, la menta, sale, pepe e cannella.

La nostra “Home Chef”, Rosa D’Ambrosio, mi ha accolto tra le mura domestiche e da “privilegiato”, consentito di riprendere le fasi attraverso le quali, con grande maestria, la stessa realizza questo ottimo dolce, delizia dei palati sipontini.

Prodotti di ottima qualità ed una sfoglia sottilissima, conferiscono alla farrata un sapore eccellente, delizia per il palato, quindi, proprio per la sua bontà, ormai, non è più consumata soltanto nel periodo di carnevale ma tutto l’anno.

Una tradizione che proviene dal passato e che si perpetua nel futuro. Anni fa, già alle 6 del mattino, vi era il venditore ambulante che a gran voce cantava: “a farréte cavete, chi vole a farréte“, con le casalinghe e non che si affrettano ad affacciarsi al balcone per assicurarsi una farrata appena sfornata da offrire come prima colazione a mariti e figli. Oggi manca chi le vende per strada ma la farrata è ancora uno dei dolci più amati dai sipontini. Buona farrata a tutti.

Antonio Castriotta