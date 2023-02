Foggia, 12 febbraio 2023, (Ansa) – Nessun morto e 171 nuovi casi di coronavirus sono stati rilevati oggi in Puglia su 4.115 test giornalieri registrati, con l’incidenza che scende al 4,1% (ieri era al 4,8%) In nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari, 53; Bat, 5; Brindisi, 17; Foggia, 18; Lecce, 53; Taranto, 25.

Delle 8.432 persone attualmente positive, 143 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 141) e 6 in terapia intensiva come ieri. (ANSA).