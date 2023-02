Manfredonia doma il Borgorosso Molfetta nel finale (1-2)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 12 febbraio 2023 – Al “Poli” di Molfetta il Manfredonia nell’anticipo mattutino della diciottesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A, batte il Borgorosso Molfetta per 1-2, venendo a capo di un match difficile e risolto solo nel finale.

Mister Carlucci opta per il tridente Ventura, Vitale e Cubaj per impensierire l’ermetica retroguardia Sipontina. De Candia sceglie Quitadamo sulla corsia destra e si affida alla fisicità di Zaldua e all’estro di Lopez, in avanti. Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del terribile terremoto in Turchia e Siria. Il primo quarto d’ora di partita vede una leggera supremazia territoriale della capolista, ed il Borgorosso che prova con alcuni spunti a vivacizzare la gara ma taccuino avaro di occasioni. La prima vera chance è per Vitale, al 26′, che su contropiede si invola verso Chironi ma il suo tocco di mano è ravvisato dal direttore di gara che interrompe l’azione promettente dei padroni di casa. I biancoceleste si fanno vedere in modo pericoloso, quando il pallone capita sui piedi di Lopez, al 32′,ed il cui diagonale fa la barba al palo. Vitale, per i biancorossi, ci prova con una conclusione sbilenca al 34′. Il Borgorosso ben messo in campo tiene botta e non consente una manovra articolata ai viaggianti che risultano prevedibili, e che spesso si affidano a lunghi lanci dalle retrovie. La frazione si conclude senza ulteriori particolari sussulti, con le contendenti che offrono poco da segnalare e si chiude con un eloquente 0-0.

Dal rientro dagli spogliatoi il Donia pare avere un altro piglio e più verve. De Candia dopo pochi minuti di gioco nella ripresa, decide di mandare dentro Morra per Lopez e i garganici poco dopo sbloccano la gara. Turitto, al 58′, con un gran diagonale batte De Santis e porta avanti la battistrada. Il Borgorosso Molfetta sotto di un gol, resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Kapxiu, per somma di ammonizioni. I coriacei molfettesi da sempre ostici per i dauni, riescono comunque ad impattare la contesa al 26′. Controllo maldestro di Conticchio, che si trasforma in un assist per Vitale che si davanti a Chironi si conferma bomber infallibile e non sbaglia, facendo 1-1. Gli ospiti si riversano in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio, costringendo chiaramente la squadra di Carlucci a rintanarsi nella propria metà campo. Il forcing finale dei biancoazzurri produce i suoi frutti e il Manfredonia ripassa. È ancora Montrone, al 89′ a togliere le castagne dal fuoco ai suoi, con un imperioso stacco di testa sottomisura. Nei 5 minuti di recupero, prima Morra e poi Achik hanno la possibilità di legittimare la vittoria ma la difesa è attenta. Non c’è più tempo per le velleità dei padroni casa e il triplice fischio congela una vittoria pesante per il Manfredonia, in ottica campionato, con all’orizzonte l’inizio della fase nazionale di Coppa Italia, da mercoledì 15 febbraio con il Tricarico.

Tabellini

Borgorosso Molfetta: De Santis, Binetti, Sykaj (56′ Scarimbolo), Cannito (87′ Antonicelli), Kapxiu, Colamesta(46′ Spilotros), Roselli, Conteh, Vitale, Ventura(78′ Sallustio), Cubaj. All. Carlucci

Manfredonia: Chironi, Conticchio(81’Achik), Montrone, Biason, D’Aiello, Quitadamo, Bevilacqua(93’Cirillo), Salvatore, Zaldua(64’Makota), Lopez (56’Morra), Turitto. All. De Candia

Reti: 58′ Turitto, 72′ Vitale, 89′ Montrone

Ammoniti: Lopez, Montrone, Salvatore, Cubaj, Sykaj, Conteh

Espulso: Kapxiu (somma di ammonizioni)

Arbitro: sig. E. Waldamm (Frosinone)

Assistenti: sigg. A.Loconte, G. F. Magnifico (Bari)

A cura di Antonio Monaco