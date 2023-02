San Severo, l’ostetrica Mariana D’Addario: “La nascita è qualcosa di magico”

StatoQuotidiano.it, San Severo (Fg), 12 febbraio 2023 – Mariana d’Addario nasce a San Giovanni Rotondo e cresce a San Severo, decide di intraprendere la strada di ostetrica provando fin da piccola un amore smisurato per i neonati.

Quando inizia il suo percorso in ospedale capisce subito di essere dove voleva essere e la passione si accende ogni giorno di più. Terminata l’università pensa che il suo posto è in ospedale, ma cambia idea dopo la nascita della sua prima bambina,10 anni fa.

È proprio allora che prende la decisione di fondare ‘DUE MANI UN CUORE’, un’associazione che si mette a completa disposizione delle mamme in gravidanza e dopo il parto, accompagnandole in tutto il loro percorso.

Oggi il centro ‘Due Mani Un Cuore’ ha 10 anni e tante sono le novità introdotte durante il percorso. Con il passare del tempo si è data tanta importanza al supporto della mamma nel post parto, in quanto le varie difficoltà odierne portano ad aumentare le paure, i dubbi e il sentirsi inadeguate nell’accudimento del proprio bambino.

In questi anni diventando consulente in allattamento ha cercato di sostenere al meglio la mamma che voleva allattare al seno. Si è specializzata nella genitorialità ad alto contatto diventando anche consulente babywearing. Ha creato corsi adatti sia alle mamme in gravidanza che alle mamme nel post parto, per supportarle fino all’anno di vita del bambino. Per esempio uno di questi corsi è ‘Yoga nel post parto’ che non serve solo alla ripresa fisica ma serve anche per alleggerire la mente dall’espressione quotidiana, confrontandosi con altre mamme insieme ad una figura professionale.

Come anche il corso di massaggio infantile importante per dialogare con il proprio bambino attraverso il tatto.

Ma oltre alle mamme e alla loro salute mentale ci sono anche le donne in generale con le proprie problematiche non meno importanti.

È per questo che ha deciso di specializzarsi nella salute pelvi-perineale e nella prevenzione della diastasi dei retti addominali.

Ad oggi è arrivata ad occuparsi della donna in toto, dalla fertilità fino alla menopausa, del bambino fino all’anno di vita, della neomamma e della sua famiglia.

L’obiettivo è creare rete tra le donne di qualsiasi età!

La Dott.ssa Mariana D’Addario, ostetrica, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotidiano.it:

SQ: Com’è nata la passione per questo lavoro?

MD: Tutto inizia quando finite le scuole superiori devi fare una scelta. Non avevo dubbi!! Volevo essere un’ostetrica! Far nascere i bambini! Pensavo che l’emozione fosse concentrata tutta lì, ma mi sbagliavo.

Ricordo ancora la felicità di leggere sulla bacheca AMMESSA al corso di ostetricia! Una volta entrata in quel meraviglioso mondo la mia passione cresceva sempre di più. era proprio lì che volevo essere ed ero felicissima.

Nel 2012 nacque la mia prima bimba ed è lì che grazie a lei si accese nel mio cuore la voglia di essere al fianco della donna non solo durante il parto, ma volevo esserci dal concepimento fino alla nascita del bambino, volevo accompagnarla in tutto il percorso e sostenerla nei momenti di sconforto.

Si, è proprio grazie a mia figlia Melissa che nasce ‘DUE MANI UN CUORE’!!!

SQ: Com’è assistere ad un parto?

MD: Assistere ad un parto è indescrivibile, non si può spiegare, è un mix di emozioni troppo forti soprattutto perché quella donna che sta per dare alla luce il suo bambino, l’hai accompagnata in tutto il percorso e hai vissuto con lei ogni passo della sua gravidanza. E poi nasce e tu ti senti parte della loro famiglia! La nascita è un qualcosa di magico, non è possibile spiegare a parole,sarebbe riduttivo.

SQ: Che ne pensa dei padri che vogliono assistere al parto?

MD: È importante che al fianco della mamma ci sia il padre di suo figlio, perché la nascita va affrontata insieme, come insieme è stato concepito, possibilmente nell’intimita’ della loro casa.

SQ: Quali sono gli errori più comuni tra i neogenitori?

MD: Non credo che i genitori commettano errori, sicuramente non è facile crescere un figlio al giorno d’oggi e so per certo che i genitori fanno il possibile per dare il meglio che possono. A volte la società li fa credere inadeguati. Perché ci sono troppi schemi da seguire. I bambini non hanno schemi, non sono macchine. I bambini vanno osservati e accompagnati in quanto tutti diversi tra di loro.

Forse ecco l’errore più grande può essere la competizione che nasce tra i genitori (a chi ha il bambino più sveglio, più attivo e più in gamba ,etc..etc..). I genitori di oggi si sono allontanati tanto da quello che è l’istinto genitoriale, il mio obiettivo è quello di fare riaccendere quell’istinto!!!

SQ: L’importanza della vostra professione per le donne in tutto il loro percorso di mamme e donne.

MD: La nostra professione è importante per la nascita e non solo!!! Siamo per le mamme un punto di riferimento in tutto il loro percorso di maternità. Soprattutto dopo, le mamme si sentono sole e giudicate, si sentono stanche e additate, devono giustificare ogni propria scelta ,devono caricarsi di tante frasi e consigli non richiesti. Nei corsi preparto coinvolgo i papà e le nonne per creare una rete solida intorno alla mamma,purché non rimanga sola , purché venga accompagnata nella sua nuova vita da mamma.

Non è semplice conciliare questo lavoro con la mia vita da mamma di tre bambini, ma lo faccio per me stessa e per tutte le donne che non hanno nessuno su cui appoggiarsi. La mia spalla è sempre pronta come quelle di tante mie colleghe che hanno scelto di essere ostetriche di comunità e non ospedaliere.

Il nostro più grande obiettivo è NON FARLE SENTIRE MAI SOLE, né prima, né dopo!!!

Il mio amore per questo lavoro è troppo grande e nonostante le tante difficoltà rifarei ad occhi chiusi questa mia scelta!

SQ: Com’è la situazione a San Severo ed in Capitanata?

MD: La situazione a San Severo è un disastro al momento. Purtroppo il nostro reparto di ginecologia e ostetricia non naviga in buone acque. Tanto che le mamme preferiscono andare Riuniti di Foggia e a Casa Sollievo della sofferenza, affollando enormemente i reparti. Il personale è esausi perché le mamme e i bambini da gestire sono troppi.

Possiamo solo sperare che qualcuno, mettendosi una mano sulla coscienza, risolva al più presto la situazione di San Severo, ormai insostenibile.