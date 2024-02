Carabinieri in azione di notte, ph. Positanonews.it - ARCHIVIO

CERIGNOLA (FOGGIA) – Ennesimo tentativo di furto, ai danni questa volta di un bar in via Maria Santissima Ausiliatrice.

Il tentativo -fallito miseramente- grazie al pronto intervento dell’arma dei carabinieri, si è svolto intorno alle 15: presentatosi in pigiama e ciabatte, l’uomo ha dapprima forzato la saracinesca, poi servitosi di una pietra ha rotto il vetro retrostante per poi entrare.

L’uomo, attraversando la feritoia del vetro spaccato, si è inoltre provocato delle ferite da taglio.

Uno dei due proprietari dichiara: “Nel giro di sei mesi è già la seconda volta che succede, siamo stati avvisati prontamente da un conoscente che passando con la macchina ha visto il vetro rotto.

Non c’era quasi niente da rubare se non qualche euro in cassa, spiccioli prevalentemente”.