Foggia. Emigrazione forzata. Pierfrancesco "bastona" la mancanza di opportunità: "Triste lasciare chi ami"

Foggia. Il giovane educatore Pierfrancesco Iannetti, venticinquenne originario di Foggia, ha dovuto fare i bagagli e lasciare la sua provincia alla ricerca di opportunità di lavoro più adatte alla sua figura professionale. Nonostante la presenza di città come Foggia, Lucera e Manfredonia che avrebbero potuto beneficiare della sua expertise, Pierfrancesco ha scelto di emigrare al nord, sacrificando affetti e vita personale.

“È vero che ho trovato lavoro e un adeguato stipendio, ma la mia vita personale è completamente compromessa.

L’esperienza di vivere lontano da casa, circondato da persone felici, è un duro colpo per chi pensa di aver abbandonato il proprio luogo felice,” afferma Pierfrancesco.

Il giovane educatore invoca un appello alle realtà locali affinché valorizzino e trattengano i giovani talenti, offrendo opportunità dignitose nel territorio di origine. “Foggia, Lucera, Manfredonia sono realtà che hanno bisogno delle nostre figure. Dovrebbero incentivare i giovani a rimanere nel territorio anziché costringerli a cercare altrove,” sostiene.

Pierafrancesco spera che il suo messaggio diventi un auspicio per tutti coloro che operano in questo settore, auspicando una rivalutazione e un incremento delle opportunità per professionisti come lui. “Ci sono molti giovani con la mia stessa nostalgia, desiderosi di tornare a casa. Purtroppo, però, siamo costretti a rimanere intrappolati in una realtà che non ci appartiene,” conclude con amarezza.