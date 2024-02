Il calcio in Italia rappresenta un elemento culturale di forte impatto, e la Serie B ne è un esempio lampante. Analizzando i dati relativi alla presenza di spettatori negli stadi, emerge un entusiasmo che non sembra scalfito neanche dalle difficoltà e dalle incertezze di un campionato che sembra sempre sull’orlo del precipizio, tra polemiche, fallimenti e ripescaggi. Vediamo di analizzare tutti i dati ufficiali di questa stagione, che certificano una verità: agli italiani la Serie B piace, e anche parecchio.

Spettatori in Serie B: i dati parziali del campionato 2023-2024

Con una media pari a circa 9.900 spettatori per partita, la Serie B conferma il proprio fascino e la propria importanza nel panorama calcistico italiano. Si parla infatti di un dato che supera la media degli ultimi vent’anni, e che pone l’attuale stagione sotto i riflettori dell’attenzione pubblica e mediatica. Non deve comunque sorprendere, considerando che il campionato cadetto ospita alcune delle piazze più calde d’Italia (basti pensare al Palermo).

Alcune gare hanno segnato record davvero notevoli per la categoria. La partita Bari-Genoa, ad esempio, ha visto la presenza di 48.827 spettatori allo stadio: una cifra che risulterebbe importante anche per una partita di Serie A. Il segnale è chiaro: al di là della categoria, il calcio è innanzitutto un fenomeno di passione e partecipazione popolare. Lo prova il fatto che molti tifosi vivono la propria squadra anche tramite il betting, verificando le quote scommesse Serie B online e puntando sulla maglia del cuore.

Le squadre con la maggior presenza di tifosi allo stadio

Entrando ancor di più nel dettaglio, la Sampdoria emerge come la squadra con la maggiore affluenza totale, con 247.673 spettatori in 11 partite. Il Palermo segue a ruota con 239.153 spettatori per lo stesso numero di partite, dimostrando come il Sud Italia viva il calcio con una passione degna della Serie A. Il Bari, con 190.891 spettatori in 11 partite, si conferma al terzo posto, mentre il Parma (141.042 tifosi) e il Modena (113.052 spettatori in 11 partite) chiudono il quintetto di testa.

Non sono da meno altre squadre come la Cremonese e il Catanzaro, con 106.312 e 105.840 spettatori, mentre la Reggiana si inserisce nella top 10 con 103.346 spettatori. Questi numeri sono il segnale di un interesse che va ben oltre il semplice risultato sportivo, e che sottolinea un legame indissolubile fra le squadre e le rispettive tifoserie. Occorre comunque ricordare che i dati sono parziali, visto che alcune squadre devono ancora giocare delle partite in casa.

Anche Venezia e Pisa, con un totale intorno ai 75.000 spettatori, confermano come la Serie B sia in grado di generare entusiasmo e partecipazione. Cittadella e Sudtirol, pur in contesti minori, sono comunque riuscite a superare i 40.000 spettatori, ed è un altro dato che merita rispetto e ammirazione. Come sempre, però, ci sono anche delle “maglie nere”. Spezia e Lecco si attestano rispettivamente sui 40.048 e sui 37.088 spettatori, mentre la Feralpisalò occupa l’ultimo posto in questa particolare classifica, con 16.880 spettatori.