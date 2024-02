NAPOLI – Non si placano le polemiche sul televoto di Sanremo e i risultati raggiunti dal cantante di Secondigliano, Geolier, arrivato primo tra i voti popolari.

Ora a infierire sul giovane artista, che già nei giorni scorsi è stato fischiato dai giornalisti e dal pubblico dell’Ariston, è don Ambrogio Mazzai.

Conosciuto per essere il prete influencer di Verona che su TikTok fornisce prediche e consigli ai suoi fedeli e ai suoi follower, non nasconde sui social tutto il suo astio per il Festival di Sanremo.

«Non l’ho mai guardato e anche quest’anno ho deciso di non farlo. Mi hanno però raccontato come è andata e la cosa che più mi ha colpito e reso ancora più significativo il mio non guardare e finanziare queste logiche è stato il fatto che una canzone presentata al Festival della musica italiana non era in italiano», commenta in un video su TikTok.

Poi prosegue l’attacco, riferito – seppur non esplicitamente – a Geolier, con accuse pesantissime.

«Questa canzone è stata fatta arrivare in alto comprando voti con una schifosissima mentalità mafiosa e la tv pubblica dovrebbe smettere di proporla solo perché tirano su qualche migliaio di euro», aggiunge.

Gravi accuse che il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, respinge: «Ciao Francesco, ho visto un video su tik tok che mi ha fatto molto male. Un video razzista mascherato».