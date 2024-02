Manfredonia. Nonostante il meteo avverso, successo a Manfredonia per la prima Gran Parata della settantesima edizione del Carnevale di Manfredonia, attraverso il tradizionale percorso: Piazza della Libertà (stazione FF.SS.) Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Largo Diomede e Piazzale Ferri.

Madrina d’eccezione la showgirl, modella e conduttrice televisiva Ainett Stephens.

Hanno aperto il corteo la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, la Reginetta del Carnevale di Manfredonia Asya De Salvia, accompagnata dalle altre Miss, le Majorettes ufficiali del Carnevale della scuola di arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis.

In Piazza Marconi conduttori e presentatori dello spettacolo saranno Chiara Carpano, Stefania Fortunato e Matteo Perillo. Ci saranno anche Vincenzo e Maria D’Oria e le esibizioni delle ASD: Art Ballet Dance Studio, Caribe Dance Academy, Coreutica Centro Studi Danza, Sabor Diferente Academy, Coreutica, Centro Studi Danza, Sabor Diferente Academy.

La Sfilata delle Meraviglie

L’unicum, il fiore all’occhiello del Carnevale di Manfredonia è la Sfilata delle Meraviglie, animata grazie alla creatività di insegnanti, mamme e nonne, dai bambini e ragazzi delle comunità scolastiche di primo grado della nostra città.

In ordine alfabetico:

IC Croce – Mozzillo con “Naturalmente artificiali”; IC Don Milani uno + Maiorano con “Ma-sai che c’è…?”; I.C. Giordani – De Sanctis con “Ze Pèppe c trasform”; I.C. Perotto – Orsini con “Missione salva ambiente: stipe ca truve”; C.D. San Giovanni Bosco con “Ze Pèppe… settantenne vanitoso”; I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta con “Tu chiamale se vuoi… emozioni!”.

Gruppi Mascherati

Sono stati quattro i gruppi mascherati che parteciperanno alla Gran Parata:

Coltiviamo l’amicizia con “Welcome to far far away”; Liceo Galilei – Moro con “Wonderland”; Roncalli – Fermi – Rotundi – Euclide e Associazione Il Girasole con “I cattivi della Disney”; Toniolo con “Carnevale a Bikini Bottom”.

Non sono mancate le installazioni creative in cartapesta sipontina che i maestri cartapestai di Manfredonia hanno prodotto e assemblato in tempi record. La cartapesta sipontina non poteva mancare perché parte integrante di quel patrimonio immateriale che è il Carnevale di Manfredonia.

L’associazione Non solo Arte presenta “Semola e la magia della spada” e “Serenata alla Luna”; la Carovana dei Sogni invece presenta un manufatto dal titolo “Visionari o zelanti sognatori?”.

FOTOGALLERY GIANLUCA TOTARO