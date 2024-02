MANFREDONIA (FOGGIA) – Il mercato europeo dei cereali è assediato dalla produzione a basso costo del Sudamerica e dalla potenza produttiva di Stati Uniti e Canada.

Da giorni i cortei dei trattori hanno invaso le piazze e le strade di mezza Europa per protestare contro le politiche dell’Ue, per la riduzione dei sussidi e per la tassazione del settore.

Il problema cerealicolo è primario per la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Foggia.

In un’intervista al TgR Rai della Puglia Angelo Miano, Presidente della CIA Foggia afferma: “Attacco al made in Italy”

Sono in corso le analisi sui campioni prelevati da una nave a Manfredonia nei giorni scorsi. “La puzza era tremenda” afferma Miano.