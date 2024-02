MANFREDONIA (FOGGIA) – Tragedia della solitudine: uomo trovato morto in casa. Un uomo, classe 1945, è stato trovato senza vita in casa in via San Lorenzo a Manfredonia.

Intervento oggi pomeriggio degli operatori dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia.

Sul posto presenti anche due ambulanze, una da Mattinata e una da Manfredonia.

Da raccolta dati di Stato Quotidiano un uomo di ipotetica età di circa 79 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione.

Non dovrebbero esserci dubbi sulle cause naturali del decesso