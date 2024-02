Michele Misseri, 69 anni di Avetrana, è stato rilasciato ieri dopo aver completato l’esecuzione della sua condanna a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere di sua nipote, Sarah Scazzi, avvenuta il 26 agosto 2010.

Il suo avvocato, Luca La Tanza, ha dichiarato all’ANSA di non avere il numero di telefono del suo assistito, ma si aspetta una chiamata sulla nuova linea nei prossimi giorni.

La strada Via Deledda rimane chiusa al traffico veicolare con un presidio di polizia e carabinieri, mentre giornalisti e operatori televisivi sono ancora presenti in attesa del ritorno di Misseri a casa. L’uomo, figura centrale nell’inchiesta sull’omicidio della giovane Sarah, si trova attualmente in una località segreta.

Misseri ha accordato un’intervista esclusiva con la redazione della trasmissione “Quarto Grado” di Mediaset, la cui prima parte è stata trasmessa ieri sera nella puntata di “Zona Bianca”. Durante l’intervista, Misseri ha ribadito la sua colpevolezza nel caso, dichiarando: “Sono io il colpevole, è la verità. Io da assassino fuori e quelle da innocenti in carcere”. Ha criticato anche il sistema legale, sostenendo che la legge non ha agito correttamente nel suo caso.

Attualmente, non si sa quando Misseri tornerà ad Avetrana, ma La Tanza crede che rimarrà nella sua posizione attuale per un po’.