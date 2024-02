VICO DEL GARGANO (Fg) – Grazie al progetto “Vico del Gargano Borgo Artistico”, dal 16 al 18 febbraio la Festa patronale dedicata a San Valentino nel ‘paese dell’amore’ sarà animata da una serie di eventi spettacolari tra musica, videomapping, teatro e poesia.

A tutti gli appuntamenti in programma si potrà accedere in modo libero e gratuito. Gli eventi sono promossi dal Comune di Vico del Gargano con la collaborazione di Agenzia SCOPRO, DOC, Officine20, Smartlab. Le manifestazioni che si svolgeranno nell’ambito di “Borgo Artistico” sono finanziate con fondi del Ministero dell’Interno relativi al bando “Promozione e rilancio patrimonio artistico di Città d’arte e borghi”.

C’É SEBASTIANO SOMMA. Il primo degli eventi in programma vede protagonista un attore molto conosciuto della scena teatrale e cinematografica italiana. Sebastiano Somma, venerdì 16 febbraio 2024, sarà la voce narrante dello spettacolo “Ti racconto San Valentino e l’Amore”, un vero e proprio viaggio tra motivi e significati della ricorrenza patronale che ‘sposa’ la festa degli innamorati. L’evento, che si terrà a partire dalle ore 20.30 nella Chiesa Madre, sarà accompagnato musicalmente da Letizia Arace ed è parte integrante del progetto speciale denominato “Monumenti in cerca d’attore”, format originale di visite guidate teatralizzate.

BACIAMI IL CUORE. Sabato 17 febbraio, dalle 18.30 e fino alla mezzanotte, Largo Fuoriporta si trasformerà con colori, proiezioni, arte e musica di “Baciami il cuore”, uno spettacolo che mette insieme videomapping e dj set. Le grafiche che coloreranno Largo Fuoriporta sono state curate da Luigi Ciuffreda. Colonna sonora Journey (Dfonq remix) di Antonio Pizzarelli e dj set a cura di Acido Domingo.

BALCONI D’AMORE. Dal basso verso l’alto e viceversa, in una corrispondenza di amorosi sensi, nel cuore del centro storico di Vico del Gargano si potrà assistere a uno spettacolo che mette insieme romanticismo, poesia e teatralità con “Balconi d’Amore”. Il cuore del borgo antico, in largo Castello, pulserà di sentimento con le serenate improvvisate e la musica dei ragazzi di IFun. Chi voglia dichiarare il proprio amore o vuole fare la proposta speciale può scrivere alla mail sanvalentino@balconidamore.it o inviare un messaggio al 349.4488085. L’iniziativa, prodotta da JR Studio Cinema, animerà il centro storico di Vico del Gargano con un grande classico dell’innamoramento: la serenata.

DAL 16 AL 18 FEBBRAIO. Quest’anno, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, coincide con il Mercoledì delle Ceneri, un giorno in cui la Chiesa non permette di festeggiare. Per questo motivo le celebrazioni civili di San Valentino, anche a Vico del Gargano, si distribuiranno lungo l’arco del fine settimana da venerdì 16 a domenica 18 febbraio nello scenario di un borgo che sarà colorato e animato da una lunga serie di appuntamenti tra sapori, spettacoli, mostre, installazioni, musica e mercatino dell’artigianato col centro storico illuminato da luminarie artistiche.