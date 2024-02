BARI – In diversi episodi, avvenuti tra il 2022 e il 2023, avrebbe usato violenza fisica e verbale ai danni del suo compagno: per questo motivo una donna di 50 anni, con precedenti, è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Bari, per presunti maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti del convivente.

Dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, i carabinieri hanno attivato la procedura per i reati previsti dal cosiddetto Codice Rosso.

La donna è stata allontanata dalla casa familiare e nei suoi confronti è stato applicato anche il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dall’uomo.

I comportamenti sarebbero stati finalizzati a farsi consegnare svariate somme di denaro e a ottenere l’intestazione dell’assegno unico universale previsto per i loro quattro figli, rendendo di fatto la convivenza insostenibile.

La donna è stata rintracciata a Castellana Grotte e ora sarà sottoposta all’interrogatorio di garanzia.