La morte di James Van Der Beek, volto iconico di Dawson’s Creek, ha sconvolto una generazione di fan e lasciato un vuoto profondo nel cast della serie. Mentre i sostenitori si stringono attorno alla moglie Kimberly e ai sei figli, alcuni colleghi hanno voluto condividere messaggi pubblici di commiato, ricordando l’uomo dietro il personaggio.

Tra i tributi più toccanti c’è quello di Mary-Margaret Humes (Gail Leery), che ha scritto su Instagram di aver perso un “guerriero gentile” dotato di forza silenziosa e straordinaria dignità. Anche Sasha Alexander (Gretchen Witter) ha ricordato l’attore come un’anima profonda e riflessiva, che metteva sempre le persone e la famiglia al primo posto. Katie Holmes, interprete di Joey Potter, ha condiviso una lettera scritta a mano in cui sottolinea coraggio, compassione e amore per la vita vissuta con integrità, celebrando il matrimonio e i figli di Van Der Beek.

Altri colleghi come Busy Philipps (Audrey Liddell) e Kerr Smith (Jack McPhee) hanno espresso ricordi personali e gratitudine per l’amicizia condivisa, mentre non risultano ancora dichiarazioni pubbliche da parte di Joshua Jackson (Pacey Witter) e Michelle Williams (Jen Lindley).

Parallelamente, la solidarietà dei fan si è trasformata in un sostegno economico straordinario. La raccolta fondi GoFundMe creata dagli amici della famiglia ha superato in meno di 24 ore il milione di dollari, superando l’obiettivo iniziale di 500.000 dollari. Il fondo, che ha già raccolto oltre 1.060.000 dollari da più di 18.000 donatori, servirà a coprire le spese essenziali, le bollette e l’istruzione dei figli, supportando la famiglia dopo la lunga battaglia di James contro il cancro.

La vicenda mostra un duplice tributo: la memoria affettuosa dei colleghi e il sostegno concreto della comunità, uniti nel celebrare la vita e il lascito umano e professionale di Van Der Beek.

