Edizione n° 5975

BALLON D'ESSAI

MARIA FRANCA FERRERO // Addio a Maria Franca Ferrero, custode discreta della dolcezza italiana
12 Febbraio 2026 - ore  10:59

CALEMBOUR

EVA BRUNO // Addio a Eva Bruno: stroncata a 14 anni da un malore improvviso a scuola
12 Febbraio 2026 - ore  12:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Biblioteca “La Magna Capitana”, Miglietta al Comitato: «Riapertura è una priorità assoluta». Consegne tra aprile e agosto

MIGLIETTA MAGNA CAPITANA Biblioteca “La Magna Capitana”, Miglietta al Comitato: «Riapertura è una priorità assoluta». Consegne tra aprile e agosto

Nel corso dell’intervento, l’assessora ha fornito indicazioni sui tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

Biblioteca “La Magna Capitana”, Miglietta al Comitato: «Riapertura è una priorità assoluta». Consegne tra aprile e agosto FOGGIA – Un sistema che regge con il fiato corto, tra organici ridotti, turni difficili da coprire e un’emergenza che rischia di diventare strutturale. A lanciare l’allarme sulla carenza di medici in provincia di Foggia è il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, Pierluigi De Paolis, che in conferenza stampa ha tracciato un quadro numerico netto: la continuità assistenziale (le ex guardie mediche) è oggi il settore più scoperto, mentre il servizio di emergenza-urgenza 118 appare quello in maggiore sofferenza. Ospedali: quasi 300 sanitari in meno rispetto al 2003 De Paolis ha ricordato come, nei tre ospedali attualmente operativi in provincia – Cerignola, Manfredonia e San Severo – risultino in servizio 520 unità. Un dato che, confrontato con le 890 unità del 2003 (periodo successivo al riordino ospedaliero e alla chiusura dei presidi di San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo e Torremaggiore), fotografa una riduzione di circa 300 sanitari in poco più di vent’anni. Una contrazione che, secondo l’Ordine, si riflette sulla tenuta complessiva dei reparti e sulla capacità di garantire continuità e qualità dell’assistenza, soprattutto in un territorio ampio e complesso come quello della Capitanata. Medici di famiglia: numeri quasi in linea, ma soffrono i piccoli comuni Meno drammatica – almeno sul piano complessivo – la situazione dei medici di medicina generale. A fronte di 400 unità previste, risultano operativi 390 professionisti. La carenza, però, non sarebbe distribuita in modo uniforme: le difficoltà maggiori, ha evidenziato De Paolis, riguardano alcuni piccoli comuni del Foggiano, dove la presenza del medico di base è più fragile e le sostituzioni risultano spesso complicate. Il punto più critico: guardie mediche, in servizio 124 su 260 Il “tasto più dolente”, come lo ha definito lo stesso De Paolis, resta la continuità assistenziale. I numeri parlano da soli: a fronte di 260 medici previsti dalla dotazione organica, quelli effettivamente in servizio sono 124. Praticamente meno della metà. Una scopertura che incide direttamente sulla risposta ai bisogni sanitari fuori dagli orari degli ambulatori e nei giorni festivi, proprio quando molti cittadini – soprattutto anziani e fragili – si affidano al presidio territoriale più vicino. Di fronte a un deficit così marcato, il presidente dell’Ordine ha avanzato una possibile ipotesi di riorganizzazione del servizio: «Si potrebbe pensare a un modello h16 anziché h24, in modo da restringere la presenza dei medici alle ore in cui c’è una maggiore richiesta di assistenza». L’idea, ha spiegato, sarebbe anche quella di accorpare i servizi nei comuni più piccoli, collocandoli a distanze più ravvicinate, per rendere sostenibile la copertura con il personale oggi disponibile. Una proposta che, di fatto, apre un confronto delicato: da una parte la necessità di mantenere presìdi diffusi sul territorio, dall’altra la realtà di organici che non consentono più di garantire l’attuale modello su base capillare e continuativa. Emergenza 118: 39 medici su 135 previsti Se la guardia medica è dimezzata, il 118 – stando ai dati illustrati – vive una crisi ancora più profonda. A fronte di 135 sanitari previsti in pianta organica, distribuiti su 21 postazioni mobili e 7 punti di primo intervento, risultano in servizio appena 39 medici. Un gap che rischia di incidere sui tempi di intervento, sulla gestione dei mezzi e, soprattutto, sulla capacità di far fronte alle emergenze reali, in una provincia caratterizzata da grandi distanze e collegamenti non sempre rapidi. «Serve un confronto con la Regione» Il messaggio dell’Ordine è chiaro: servono interlocuzione e scelte condivise. «Chiediamo una interlocuzione con la Regione per la condivisione delle problematiche e per poter prospettare insieme delle soluzioni», ha sottolineato De Paolis, chiedendo un tavolo di confronto per affrontare in modo strutturale un’emergenza che non riguarda solo i numeri, ma la qualità e la sicurezza dell’assistenza. La questione dei “codici urgenti” Nel suo intervento, De Paolis ha anche richiamato il tema dell’appropriatezza e della gestione delle urgenze. «La nostra Regione, il nostro governatore ha preso in esame soprattutto i codici U (urgenti), ma se sono urgenti hanno più necessità di un intervento in pronto soccorso che di una prescrizione di un medico», ha concluso. Un passaggio che riporta al cuore del problema: senza personale sufficiente sul territorio e nel 118, il rischio è che la pressione finisca per scaricarsi ulteriormente sui pronto soccorso, già spesso sovraccarichi. E, in un effetto domino, che il sistema sanitario locale perda progressivamente la capacità di garantire risposte tempestive e adeguate, proprio nei momenti in cui serve di più.

Biblioteca “La Magna Capitana”, Miglietta al Comitato: «Riapertura è una priorità assoluta». PH enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – La riapertura della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia entra nella fase decisiva. L’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, risponde pubblicamente al Comitato dei cittadini che nei giorni scorsi ha sollecitato tempi certi per la restituzione alla città di uno dei suoi presìdi culturali più importanti.

«La riapertura de La Magna Capitana è una mia assoluta priorità», ha scritto Miglietta in una lettera indirizzata al Comitato, annunciando anche la convocazione di un confronto pubblico fissato per giovedì 12 febbraio.

Il cronoprogramma: prime consegne ad aprile

Nel corso dell’intervento, l’assessora ha fornito indicazioni sui tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori. Se non interverranno ulteriori intoppi, per i primi giorni di aprile dovrebbe essere consegnata quasi interamente la parte principale dell’edificio: piano terra, primo e secondo piano.

La restante porzione del piano terra e il seminterrato, invece, dovrebbero essere completati entro il mese di agosto.

«Sarà nostro compito vigilare affinché i lavori procedano in maniera puntuale e spedita – ha dichiarato – sperando questa volta di non avere intoppi e di superare rapidamente le certificazioni che i dirigenti del Dipartimento dovranno rilasciare per il nuovo impianto antincendio».

L’assessora ha ricordato che l’intervento si è reso necessario per adeguare la struttura alle normative di sicurezza e per garantire la messa in sicurezza del patrimonio librario. Un passaggio obbligato, ha sottolineato, per assicurare la pubblica incolumità e restituire alla città uno spazio «sicuro, funzionale e accogliente». Lo scorso 2 febbraio i lavori sono stati consegnati in via definitiva alla ditta appaltatrice, attualmente impegnata nella definizione degli ordinativi e nell’avvio operativo delle attività.

«Quello che è cominciato lunedì – ha spiegato Miglietta – è l’ultimo tratto del percorso che porterà alla riconsegna di questa preziosa infrastruttura culturale alle cittadine e ai cittadini di Foggia. Un percorso che sarà presidiato costantemente, con l’obiettivo di evitare ulteriori ritardi».

Nel suo intervento l’assessora ha anche riconosciuto il valore della mobilitazione civica nata attorno alla Biblioteca. «È bello che ci sia stato questo movimento di cittadini e cittadine che si sono mobilitati per riappropriarsi di uno spazio che sentono loro e di cui avvertono fortemente la mancanza», ha affermato. La vicenda della Magna Capitana resta dunque al centro dell’attenzione pubblica. Per la comunità foggiana, la riapertura della Biblioteca non rappresenta soltanto la riattivazione di un servizio, ma il recupero di un luogo identitario, simbolo di cultura, studio e partecipazione. Il confronto del 12 febbraio sarà il primo banco di prova per verificare lo stato di avanzamento e consolidare un percorso che, dopo anni di chiusura e rallentamenti, punta finalmente alla riapertura definitiva.

fotogallery enzo maizzi

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO