FOGGIA – La riapertura della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia entra nella fase decisiva. L’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, risponde pubblicamente al Comitato dei cittadini che nei giorni scorsi ha sollecitato tempi certi per la restituzione alla città di uno dei suoi presìdi culturali più importanti.

«La riapertura de La Magna Capitana è una mia assoluta priorità», ha scritto Miglietta in una lettera indirizzata al Comitato, annunciando anche la convocazione di un confronto pubblico fissato per giovedì 12 febbraio.

Il cronoprogramma: prime consegne ad aprile

Nel corso dell’intervento, l’assessora ha fornito indicazioni sui tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori. Se non interverranno ulteriori intoppi, per i primi giorni di aprile dovrebbe essere consegnata quasi interamente la parte principale dell’edificio: piano terra, primo e secondo piano.

La restante porzione del piano terra e il seminterrato, invece, dovrebbero essere completati entro il mese di agosto.

«Sarà nostro compito vigilare affinché i lavori procedano in maniera puntuale e spedita – ha dichiarato – sperando questa volta di non avere intoppi e di superare rapidamente le certificazioni che i dirigenti del Dipartimento dovranno rilasciare per il nuovo impianto antincendio».

L’assessora ha ricordato che l’intervento si è reso necessario per adeguare la struttura alle normative di sicurezza e per garantire la messa in sicurezza del patrimonio librario. Un passaggio obbligato, ha sottolineato, per assicurare la pubblica incolumità e restituire alla città uno spazio «sicuro, funzionale e accogliente». Lo scorso 2 febbraio i lavori sono stati consegnati in via definitiva alla ditta appaltatrice, attualmente impegnata nella definizione degli ordinativi e nell’avvio operativo delle attività.

«Quello che è cominciato lunedì – ha spiegato Miglietta – è l’ultimo tratto del percorso che porterà alla riconsegna di questa preziosa infrastruttura culturale alle cittadine e ai cittadini di Foggia. Un percorso che sarà presidiato costantemente, con l’obiettivo di evitare ulteriori ritardi».

Nel suo intervento l’assessora ha anche riconosciuto il valore della mobilitazione civica nata attorno alla Biblioteca. «È bello che ci sia stato questo movimento di cittadini e cittadine che si sono mobilitati per riappropriarsi di uno spazio che sentono loro e di cui avvertono fortemente la mancanza», ha affermato. La vicenda della Magna Capitana resta dunque al centro dell’attenzione pubblica. Per la comunità foggiana, la riapertura della Biblioteca non rappresenta soltanto la riattivazione di un servizio, ma il recupero di un luogo identitario, simbolo di cultura, studio e partecipazione. Il confronto del 12 febbraio sarà il primo banco di prova per verificare lo stato di avanzamento e consolidare un percorso che, dopo anni di chiusura e rallentamenti, punta finalmente alla riapertura definitiva.

