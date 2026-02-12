Edizione n° 5975

Home // Cerignola // Canone Unico Patrimoniale 2026: tariffe confermate e scadenza al 31 marzo, rate per gli importi più alti

CUP CERIGNOLA Canone Unico Patrimoniale 2026: tariffe confermate e scadenza al 31 marzo, rate per gli importi più alti

L’atto approvato chiarisce che l’amministrazione ha scelto la linea della continuità: per il 2026 restano valide le tariffe già in vigore

Cerignola, Centro comunale di raccolta: prorogata la riapertura per 12 mesi

FRANCESCO BONITO, SINDACO DI CERIGNOLA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Cerignola // Politica //

Tariffe confermate e calendario dei pagamenti fissato: la Giunta comunale di Cerignola, con delibera n. 21 del 10 febbraio 2026, ha approvato l’atto con cui vengono confermate per l’anno 2026 le tariffe e i coefficienti del Canone Unico Patrimoniale.

Si tratta del prelievo introdotto dalla legge 160/2019 che, a partire dal 2021, ha accorpato e sostituito vari tributi e canoni locali legati a occupazioni e pubblicità, razionalizzando il quadro delle entrate comunali.

L’atto approvato chiarisce che l’amministrazione ha scelto la linea della continuità: per il 2026 restano valide le tariffe già in vigore, ossia quelle adottate con una precedente delibera del 2025, ritenute idonee a garantire equilibrio del gettito senza alterare l’impianto complessivo del canone.

Il ragionamento riportato nel documento ruota attorno a un principio previsto dalla normativa: l’ente locale deve disciplinare il canone “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito” dalle entrate sostituite, evitando squilibri nella programmazione economico-finanziaria. Nel testo vengono richiamati anche chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardo ai criteri di applicazione e calcolo, con riferimento al frazionamento per ore delle tariffe base giornaliere per occupazioni inferiori all’anno solare, fino a un massimo di nove ore giornaliere.

Un passaggio che, negli atti, viene letto come elemento utile a mantenere regole uniformi e coerenti con l’impianto nazionale, riducendo margini di incertezza per utenti e uffici. Accanto alla conferma tariffaria, la delibera mette nero su bianco anche le scadenze. Il pagamento in unica soluzione del canone annuale viene fissato al 31 marzo 2026.

Per alcune categorie, è prevista la rateizzazione: l’atto stabilisce infatti che per gli importi superiori a 1.500 euro (canone annuo dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari) e per gli importi superiori a 258,23 euro (canone annuo per occupazioni permanenti di suolo pubblico, comprese le aree mercatali), il pagamento può essere suddiviso in quattro rate trimestrali con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Nel contesto generale, la delibera richiama inoltre il differimento disposto a livello nazionale del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, spostato al 28 febbraio 2026, elemento che incide sul calendario amministrativo ma non modifica la decorrenza del canone: le tariffe e i coefficienti citati, infatti, decorrono dal 1° gennaio 2026.

In sintesi, la Giunta sceglie una manovra “a saldo zero” sul Canone Unico: nessuna revisione delle tariffe, ma conferma delle condizioni già note e definizione di tempi certi per versamenti e rate. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, così da consentire agli uffici di procedere con gli adempimenti collegati, inclusa la pubblicazione.

